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東超籃賽／曾效力鋼鐵人 楊和：盧峻翔變厲害

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
盧峻翔（中）在楊和（右）防守下出手。記者季相儒／攝影
盧峻翔（中）在楊和（右）防守下出手。記者季相儒／攝影

帶著3連勝來台爭取東超籃賽4強門票，香港東方今天面對桃園璞園領航猿卻第一節就崩盤，最多落後29分，最終以61：87吞敗，讓領航猿搶進4強，教練和曾來台的球員楊和都肯定領航猿的表現，楊和更點名今天轟下33分的盧峻翔，讚領航猿當家球星「變厲害」。

香港東方首節只能7分，總教練巴伊拉莫維奇（Mensur Bajramović）坦言，比賽就是輸在第一節，對於第一節領航猿給的肢體強度有點驚訝，接續雖有甦醒但為時已晚，「東超開季前，我們十分努力，3連勝是很好的內容，我們有機會爭取4強門票，可惜沒能如願。再次恭喜領航猿，祝4強有好表現。」

曾在高雄鋼鐵人效力的楊和今天攻下香港東方最高的16分，他認為領航猿每個球員都有進步，特別是「69號（盧峻翔）」，「他前年也還可以，但今天比較厲害，他的自信，他的每個動作都很積極，他們有很多流動、化學效應。」

香港東方本季除了征戰東超，還仿效昔日灣區翼龍出賽PBA菲律賓職籃，楊和提到，領航猿有兩個洋將，現在在菲律賓時只有一個外援，和領航猿相比少了些化學效應，但就像教練說，對手防守比較好、非常專注，「對我們來說，要從中學習，每個比賽都更專注。」

楊和也提到，球隊有許多在台灣打過球的選手，對台灣都有很好回憶，「很喜歡台灣，昨天吃了牛肉麵，很好吃，真的很想念台灣。」

籃球

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