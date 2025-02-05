東超籃賽／盧峻翔狂轟33分 領航猿大勝香港東方搶進4強

勝家就能搶下東亞超級聯賽（EASL）4強門票，桃園璞園領航猿今天在桃園巨蛋迎戰來訪的香港東方，晉級關鍵戰戰況卻一面倒，主場的領航猿在當家球星盧峻翔首節11分領軍下取得25分領先，最終在盧峻翔全場33分領軍下以87：61搶下重要勝利，首度參加東超賽事就前進4強。

盧峻翔賽後更用英文接受場邊訪問，他感謝隊友，一起打下關鍵的主場勝利，還俏皮用英文說「我是MVP嘿嘿」，讓場邊球迷笑翻。

剛獲選PLG 1月MVP的盧峻翔，開賽前兩次外線出手都命中，洋將伯朗追加外線，領航猿開賽3分鐘打出一波10：0攻勢，香港東方喊出暫停仍沒止血，葛拉漢和白曜誠接連進球，香港東方直到5分23秒靠楊和進球才中斷領航猿開賽14：0攻勢，不過盧峻翔和伯朗再追加三分彈，林正強攻禁區也得手，領航猿將領先擴大到32：5，首節打完也握有32：7優勢。

伯朗第二節第一次出手就是三分球命中，葛拉漢和盧峻翔也持續堆高分數，讓領航猿領先再擴大到43：14，但香港東方回敬一波15：2強攻，半場打完將差距縮小到29：45。

第三節香港東方持續追分，領航猿靠盧峻翔「3分打」穩住領先，伯朗和丁恩迪更上演空中接力灌籃，盧峻翔加碼飆進三分彈，領航猿一波5：0攻勢讓領先擴大到64：45，加上香港東方被吹技術犯規，伯朗罰球得手讓領航猿領先回到20分，盧峻翔最後13秒換上場後又馬上切入得手，助隊帶著69：48優勢進入決勝節。

第四節領航猿持續維持領先，2分35秒盧峻翔在場邊觀眾大喊「MVP」下完成「3分打」，得分也突破30分大關，接續他又追加三分彈，最終領航猿就以87：61搶下東超4強門票。

盧峻翔。記者季相儒／攝影

盧峻翔。記者季相儒／攝影記者季相儒／攝影