聽新聞
0:00 / 0:00
HBL／衛冕軍8強首戰 對手關鍵時刻送禮教練「搞不懂」
暌違4年重返HBL男甲8強的南湖高中，今天在113學年HBL甲級8強首戰就讓衛冕軍南山高中嚇出一身冷汗，南山靠高二後衛謝旻耕上半場火力全開、高三前鋒劉耕灝第四節外線開火和讀秒階段關鍵2罰，助隊驚險以75：73拿下8強首勝。
南山最後14.6秒握有球權，南湖沒有犯規，比賽終了的蜂鳴器響起時，兩隊球員都一臉錯愕，本季接下南山兵符的教練「帥弟」林育正也坦言「搞不懂」，他說：「對手沒犯規，我們也不攻，這是機會教育，可能要比分，應該要攻。」他坦言設定南湖會犯規，首要任務是先安全接球、別失誤，倒是沒料到對手只想抄截。
身為衛冕軍，南山第一場就打得辛苦，林育正認為今年男甲8強實力相近，一切都是要看臨場，上季包辦新人王和MVP的黃瀚陞今天就被針對，長人劉耕灝也遭鎖定，謝旻耕雖首節就有13分、全場22分，但下半場被防守加壓後串聯也有進步空間。
本季回到南湖的教練王浩森苦笑說，有下達犯規戰術，「先抄第一顆，第二顆就要犯規了。」錯愕結束比賽後，他馬上和球員討論，作為寶貴的學習機會，曾率南湖打下104學年男甲季軍的他說：「每一場都要抓，抓抓看，有調整得比上階段好，今天也有針對黃瀚陞和劉耕灝去限制，沒想到謝旻耕一開始就火力全開。」
HBL甲級8強賽今天在新莊體育館和板橋體育館兩地開戰，男、女8強進行單循環賽程後產生最後4強，下月前進台北小巨蛋爭奪金盃。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言