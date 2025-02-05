HBL／衛冕軍8強首戰 對手關鍵時刻送禮教練「搞不懂」

暌違4年重返HBL男甲8強的南湖高中，今天在113學年HBL甲級8強首戰就讓衛冕軍南山高中嚇出一身冷汗，南山靠高二後衛謝旻耕上半場火力全開、高三前鋒劉耕灝第四節外線開火和讀秒階段關鍵2罰，助隊驚險以75：73拿下8強首勝。

南山最後14.6秒握有球權，南湖沒有犯規，比賽終了的蜂鳴器響起時，兩隊球員都一臉錯愕，本季接下南山兵符的教練「帥弟」林育正也坦言「搞不懂」，他說：「對手沒犯規，我們也不攻，這是機會教育，可能要比分，應該要攻。」他坦言設定南湖會犯規，首要任務是先安全接球、別失誤，倒是沒料到對手只想抄截。

身為衛冕軍，南山第一場就打得辛苦，林育正認為今年男甲8強實力相近，一切都是要看臨場，上季包辦新人王和MVP的黃瀚陞今天就被針對，長人劉耕灝也遭鎖定，謝旻耕雖首節就有13分、全場22分，但下半場被防守加壓後串聯也有進步空間。

本季回到南湖的教練王浩森苦笑說，有下達犯規戰術，「先抄第一顆，第二顆就要犯規了。」錯愕結束比賽後，他馬上和球員討論，作為寶貴的學習機會，曾率南湖打下104學年男甲季軍的他說：「每一場都要抓，抓抓看，有調整得比上階段好，今天也有針對黃瀚陞和劉耕灝去限制，沒想到謝旻耕一開始就火力全開。」