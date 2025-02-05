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HBL／淡商「撿到寶」 高二素人羅子喬成進攻利刃

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
淡商羅子喬（右）切入取分。記者侯永全／攝影
淡商羅子喬（右）切入取分。記者侯永全／攝影

去年中斷4強紀錄的淡水商工，113學年HBL重振旗鼓，預賽打下4勝1敗晉級8強，今天8強賽首戰再克服第二節亂流，第三節末拉出跨節逆轉攻勢，在高二「素人」羅子喬全隊最高22分領軍下以69：59擊敗南山高中，為重返台北小巨蛋之路開出紅盤。

羅子喬出自乙級的嘉義國中，國三時球隊重新挑戰JHBL甲級，淡商教練陳美莉在資格賽發現這塊「璞玉」，運動能力出色的羅子喬才北上加入女籃霸主。

「國三有去淡商試練，嘉義國中沒有晨操，也沒什麼跑體能和學姊制，去淡商有點嚇到。」羅子喬笑說，試練時正逢HBL甲級決賽前，淡商是衛冕軍，教練陳美莉「更兇」，但整體環境很好，「我想試試看，所以加入淡商。」

陳美莉形容174公分的羅子喬有「勇敢」的特質，「她能來我們也很開心，像是撿到寶。」淡商過去也出產過嘉義國中校友韓雅恩、吳旻芳等好手，羅子喬去年高一就獲得不少機會，今年更成球隊主要進攻箭頭之一，預賽場均20.2分就是球隊「得分后」，今天助隊第四節拉出11：0強攻，略微驚險逆轉南山。

淡商首節取得15：10領先，但第二節遭南山逆轉，羅子喬坦言心態要再調整，企圖心必須一開賽就展現，尤其去年挑戰5連霸提前失利，今年更想打回榮耀，她笑說：「美莉老師只剩2冠就15座冠軍，希望這兩年打出來，讓美莉老師累積到15冠！」

HBL HBL女子組 籃球

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