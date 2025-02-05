PLG／再奪單月MVP 領航猿盧峻翔又寫新猷

P. LEAGUE+今天公布2024到25球季的1月最有價值球員，桃園璞園領航猿隊盧峻翔火力持續維持高檔，繳出場均17.7分5籃板2.7助攻，幫助領航

猿隊單月3戰全勝，盧峻翔也獲選生涯第6次單月MVP，創下連續3個球季都有連2個月蟬連單月MVP的聯盟紀錄。

前兩次盧峻翔蟬連月MVP分別是2022到23球季12及1月、上賽季的2及3月，以及去年12月和今年1月，完全扛起領航猿頭號球星的招牌，1月16對高雄鋼鐵人隊開賽15秒就閃電切入上籃拿下2分，以生涯得分1751分超越「阿美戰士」楊敬敏，成為PLG歷史得分王。

盧峻翔1月18日對上台南台鋼獵鷹隊，第四節投進關鍵三分球，不僅幫助球隊鎖定勝利，也以出賽113場、累積252個三分球命中，成為聯盟新科三分球王。

盧峻翔在21張選票拿到9張第1名的5分，以總分67分壓下獵鷹隊洋將鉑金的47分，以及隊友布依德的21分，再度獲得單月MVP肯定。

領航猿將今晚將在桃園巨蛋主場迎戰東超賽事，對香港東方隊關鍵戰將決定能否搶下東超4強門票。