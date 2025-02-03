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籃球／大屯社大邀請賽逾20隊參賽 資源回饋偏鄉學校 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中市大屯社大籃球邀請賽圓夢計畫將資源回饋偏鄉學校。圖／頂煜行銷提供
台中市大屯社大籃球邀請賽圓夢計畫將資源回饋偏鄉學校。圖／頂煜行銷提供

114年上森景觀台中市大屯社大籃球邀請賽，農曆年前在台中朝陽科大、青年高中落幕，今年賽事除了有超過20支隊伍參賽，也持續將資源回饋偏鄉學校，希望幫助資源匱乏的學子克服挑戰、勇敢築夢。

由上森景觀冠名的台中市大屯社大籃球邀請賽，1月21日至23日在台中朝陽科大、青年高中舉行，為中部國高中籃球好手提供發揮舞台，賽事採取邀請制並分為女子組以及國男、國女組，共計超過20支隊伍參賽。

賽事發起人陳威翰指出，乙組球員雖然曝光度不高，但他們的熱情與潛力值得被看見，透過這項賽事，希望為學生球員提供屬於自己的舞台，讓他們在競技中挑戰自我，實現籃球夢想。

此外，本次活動還致力於推動基層籃球發展，並將部分資源回饋偏鄉學校，幫助資源匱乏的學子克服挑戰，勇敢追逐夢想。活動團隊頂煜行銷李忠寶強調，「我們希望這項賽事能成為中部地區籃球文化的象徵，為更多基層球員提供舞台，讓每一位孩子都有機會在籃球場上發光發亮。」

身為冠名單位的上森景觀為了讓偏鄉學子也能共享籃球夢，贊助來自南投縣仁愛國中的球員們往返車資克服交通限制，觀賞國內職籃賽事，並希望透過這次的活動給了孩子們一個難能可貴的機會，讓他們能夠親眼看到職業賽場的水準，這對他們來說不僅是一次學習，更是一份深刻的鼓舞。

籃球

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