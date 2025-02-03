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亞男籃資格賽／雷蒙恩首度入選大名單成亮點 興奮為中華出征

中央社／ 台北3日電
雷蒙恩。（TPBL提供）
雷蒙恩。（TPBL提供）

中華男籃2025亞洲盃資格賽的16人名單今天正式公布，其中TPBL台北台新戰神狀元郎雷蒙恩成為一大亮點，他表示，很興奮有機會代表台灣征戰國際賽。

父親是前中華職籃（CBA）宏國象洋將雷克斯（Rex H. Manu），自幼在台灣長大的雷蒙恩，擁有身高197公分的出色身材條件，從全美大學體育聯盟（NCAA）一級學校加利福尼亞大學戴維斯分校（UCDavis）畢業後，以選秀狀元之姿加入TPBL台灣職業籃球大聯盟，成為戰神積極栽培的新星。

值得一提的是，擁有台灣身分證及護照的雷蒙恩，符合國際籃球總會（FIBA）認定的本土球員身分，過去他也多次表達有意願披上國家隊戰袍。如今美夢逐漸逼近，雷蒙恩接受中央社採訪時表示，很興奮有望代表中華隊征戰國際賽，「我有跟爸爸、媽媽說，他們都很開心，一直喊Yes。」

期待與其他台灣好手一起拚戰，雷蒙恩更提到，預計將象徵父親的33號球衣帶往台灣隊，「現在就是每天練球、準備好自己，然後好好照顧身體，不管最後有沒有上場，只要跟著一起訓練都是很好的機會，我也會給自己信心，爭取留在登錄名單的機會。」

中華隊在亞洲盃資格賽與香港、菲律賓及紐西蘭同組，雖然目前戰績1勝3敗、暫居分組第3，無緣以分組前2名直接取得亞洲盃會內賽門票，但台灣隊接下來將分別於2月20日在主場迎戰菲律賓、23日則作客香港，仍有機會爭取以第3名之姿角逐最終「6搶4」外卡賽。

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