TPBL／和李雅英一起慶生！雲豹啦啦隊周末主題日總動員

台啤永豐雲豹隊2月8日、9日迎接蛇年首次主場周，球團今天宣布攜手「浪LIVE直播」打造「浪愛擁豹」女孩主題日，9日適逢韓籍人氣拉拉隊員「全民表妹」李雅英生日，賽後更將進行「雅英大樂隊」特別表演，球團並精心策劃「雅英生日會」活動，歡迎豹迷們一同來感受充滿愛與歡笑的浪愛氛圍。

「浪愛擁豹」主題日，雲豹球員將換上全新設計以玫瑰花作為主視覺的主題球衣，輔以代表戀愛的粉紅色系，呈現浪漫氛圍；啦啦隊「浪LIVE電豹女」主題日兩場比賽將於賽前、中場時間及賽後帶來魅力演出，為現場帶來視覺與聽覺雙重享受，2月8日賽前於場外環廊區的「浪LIVE」攤位也規劃女孩見面會，邀請球迷前往活動攤位與女孩們一同互動。

情人節前舉辦的「浪愛擁豹」主題周，中場遊戲特別融入浪愛元素，六、日分別舉辦「情侶投籃大賽」及「情侶默契大考驗」，邀請進場的情侶們攜手挑戰，考驗彼此的默契與投籃技巧，優勝者將可獲精美大獎。

下半季豹達桃園的里民入場優惠持續進行，全力號召桃園在地市民一起進場挺雲豹，進場球迷也可領取限量贈品。