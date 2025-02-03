TPBL／過完年「來作客」 攻城獅客家文化主題日推新戰袍
TPBL農曆年後開工，新竹御嵿攻城獅球團今天宣布2月5日展開「來作客」主題日，和客家公共傳播基金會和客家委員會客家文化發展中心攜手合作，除力拚農曆年後首勝，也要讓進場球迷體驗濃厚的客家文化氛圍，感受民俗文化之美。
攻城獅的客家文化主題日邁入第3屆，球團期盼透過職業球隊的影響力推廣客家文化，當天客家公共傳播基金會將派出客家文化推廣專車「講客號」，並於體育館外舉辦客語互動遊戲；客家文化發展中心也會設置互動攤位，為球迷帶來有趣的文化體驗；攻城獅球團也將於來作客主題日現場融入大量客家元素，包括大螢幕賽況圖卡將以客語呈現，賽前將有新竹聯豐龍獅戰鼓團帶來震撼的「夜光舞龍」表演，並在比賽中為客隊罰球時進行干擾應援。
攻城獅再度推出客家主題限定球衣，採用客家花布襯底設計，並融入象徵藍衫的經典側邊線條。本次球衣的宣傳拍攝特別選在竹北的泉州厝汾陽堂，這座1957年建造的合院建築體現了客家匠師的傳統工藝與地方特色，且由新秀蔡宸綱與Muse Girls隊長霖霖共同參與，而霖霖身為新竹縣北埔的客家女孩，再次展現了本次活動深厚的文化連結。
客家人過去因應環境生活，造就特有族群性格及客家飲食文化，擂茶除是客家人逃難存活的救命茶飲，也是客家人招待貴賓的茶點。攻城獅球團為讓球員更加了解在地文化，由全隊唯一一位客家人曾柏喻攜手蔡宸綱到北埔體驗道地的擂茶文化，這也是曾柏喻首次體驗客家文化活動，他開心地說：「其實擂茶的過程與我最近傷後復健的訓練很相似，看起來枯燥乏味，但要堅持下去就會得到好的結果。」
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