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籃球／亞洲盃資格賽球員名單出爐！劉錚、陳盈駿領軍 狀元雷蒙恩入列

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

中華男籃亞洲盃資格賽第三階段將於本月20日晚上7點在台北和平體育館主場迎戰菲律賓，23日客場出戰香港隊，今天中華籃球協會公布16人球員名單，旅外球星劉錚、陳盈駿、林庭謙、阿巴西等再度到齊，TPBL選秀「狀元」雷蒙恩也入列。

16人球員名單包括陳盈駿、高錦瑋、林俊吉、林秉聖、林庭謙、盧峻翔、阿巴西、劉錚、雷蒙恩、馬建豪、胡瓏貿、藍少甫、曾祥鈞、高柏鎧、陳冠全和林正。

16人名單中，旅外球員共6人，TPBL有7入選占最多，PLG唯二成員都來自PLG龍頭桃園璞園領航猿隊，藍少甫是唯一SBL代表。

中華籃協表示，亞洲盃資格賽第三階段將由外籍總教練圖奇領軍，2月10日到19日在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心展開集訓，選手參賽協議、失能險、器材、人力等後勤等皆在進行、準備中，各項後勤支援皆比照或優於亞洲盃第二階段，體育署、籃協將為國家隊選手提供後勤支持。

籃協表示，12日將舉行中華男籃亞洲盃資格賽第三階段賽前記者會，屆時將公布售票和更多賽事資訊。

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