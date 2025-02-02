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PLG／領航猿宰獵鷹晉季後賽 壽星白曜誠喊目標奪冠

中央社／ 台北2日電

台灣職籃PLG桃園璞園領航猿今天農曆年後首戰以100比89擊敗台鋼獵鷹，而壽星白曜誠、洋將布依德決勝節輪流挺身而出，率隊提前晉級季後賽，白曜誠開心地說，今年目標要拿冠軍。

台灣職籃P.LEAGUE+ 本季縮減成4隊，取例行賽前3名晉級季後賽，其中例行賽第1名隊伍直接前進總冠軍賽。

暫居龍頭的領航猿今天在主場桃園市立綜合體育館戰勝獵鷹後，戰績13勝3敗，因墊底高雄鋼鐵人本季最多13勝，比較對戰後領航猿占優勢，因此提前取得季後賽資格。

今天是大年初五，領航猿與獵鷹率先「開工」，兩隊打得激烈，前2節最大分差不超過7分，領航猿靠著洋將葛拉漢（Treveon Graham）次節獨攬10分，半場打完以46比44小幅領先。

雙方易籃後，領航猿第3節將分數拉開至75比70，洋將布依德（Julian Boyd）決勝節連續得分，一度幫助球隊握有11分領先優勢。

面對獵鷹數度追成僅剩3分差，領航猿洋將伯朗（Alec Brown）挺身而出，加上白曜誠倒數27秒關鍵三分球，總算擺脫獵鷹糾纏，不僅收下5連勝，還提前躋身季後賽。

談到決勝節命中三分球，白曜誠賽後接受轉播單位訪問時表示，去年12月幾乎都在主場比賽，但自己表現不佳，今天能投進這一球，帶給他很大的信心。

今天是白曜誠和布依德生日，能用這場勝利慶生，讓白曜誠相當開心，他表示，上季很遺憾球隊只拿到第2名，今年目標明確、就是要拿冠軍。

領航猿的葛拉漢今天表現全面，拿下23分、8籃板、7助攻，伯朗、布依德各得17分、15分，白曜誠獲得7分、8助攻。獵鷹則以鉑金（Nick Perkins）21分最佳，另有7籃板。

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