PLG／白曜誠破生日魔咒 領航猿奪5連勝首支取得季後賽門票

P. LEAGUE+桃園璞園領航猿年後首戰鎮守主場，面對前來踢館的勁敵臺南台鋼獵鷹，兩隊激烈交戰，持續鏖戰至末節，領航猿雖一度陷入落後，仍迅速調整狀態，展現王者團隊風範，逆風挺進以100比89收下關鍵一戰，不僅收下五連勝，更確定拿到晉級季後賽門票。今天正好26歲過生日的白曜誠全場7分、8助攻，打破球隊過去有球員生日就會輸球魔咒。

力扛逆風度過亂流 領航猿成功獵鷹

開賽領航猿由伯朗坐鎮(Alec Brown)禁區連續送出阻攻，林正及葛拉漢(Treveon Graham)聯手出擊積極搶攻，盧峻翔隨後也加入戰局，不過獵鷹急起直追、後來居上，領航猿遭遇亂流、陷入落後。全猿穩定軍心，加強防守並把握反擊機會，葛拉漢率先出擊，白曜誠助攻伯朗升空暴扣，李家慷及林正也接連挺身而出，在上半場結束前幫助領航猿以46比44重返領先。中場數據，以葛拉漢攻下12分最佳，李家慷、林正則各有7分進帳。

下半場領航猿發揮團隊默契，有效控制失誤次數，同時打出侵略性，創造更多進攻空檔，全猿多點開花，布依德更快攻演出雙手暴扣，氣勢突破天際。獵鷹雖一度落後達雙位數，但仍發揮韌性，持續緊逼戰局，領航猿毫不鬆懈，維持攻防強度，伯朗及葛拉漢穩定輸出得分，白曜誠也送上遙遠的外線祝福，鎖定勝局，最終領航猿以100比89擊敗獵鷹，收下五連勝，也正式達標晉級門檻，確定連續三年挺進季後賽。

賽後說法

領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）賽後表示，「這是一場非常接近的比賽，尤其對手打得很強勢、很有侵略性，持球、無球端都有很多的對抗，兩隊也有許多二波的攻勢，很樂見球隊有跟上對手的強度，這是新年的第一勝，而且是主場的勝利，讓我們可以帶著信心，去迎接下週三的比賽。」

本場賽事葛拉漢攻下全隊最高23分，在整場比賽帶給球隊十足的幫助和能量，他提到：「很開心球隊的能量能與對手旗鼓相當，因為已對上獵鷹多場賽事，交手下來都不太容易，不過教練讓大家妥善發揮自己的角色，球隊也執行到位，讓所有人都有貢獻，很開心可以在主場拿下勝利。」

對於球隊達標晉級門檻，確定晉級季後賽，盧峻翔說道：「很開心在年後的第一場比賽大家依舊保持積極，而且球隊取得勝利，也同時確認晉級季後賽，以往都要打到比較後段的賽程才能確定，很興奮今年能夠提早晉級。」

在地應「猿」好夥伴 年後首戰不缺席

在地應猿好夥伴桃園市全新吉祥物——宇宙版的「丫桃」與「園哥」，與「Rakuten Girls」樂天女孩梔梔、儷軒、Kira一同來到桃園巨蛋，於環廊活動攤位特別推出「大三猿吧台」女孩擊拳會活動，與Pilots Crew空姐啦啦隊再度跨界合作，參與活動的橙客不僅能與女孩擊拳應援，還能獲得女孩親自手繪Emoji爆米花，賽前也帶來精彩的開場表演，大年初五過年佳節與橙客們共度熱血籃球夜。

決戰東超四強門票！2/5(三)領航猿主場出戰香港東方

東亞超級聯賽(EASL)小組賽即將迎來最後一役，桃園璞園領航猿2/5(三)將於主場對決香港東方，兩隊目前戰績同為三勝二敗，此戰將決定誰能奪下晉級四強的門票。東超關鍵一戰，卡總也在賽後呼籲，不管是支持領航猿或台灣籃球的球迷，邀請大家齊聚桃園巨蛋一同應猿，為領航猿加油，力挺球隊前進東亞四強。