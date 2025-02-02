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籃球／亞洲盃資格賽 中華20日主場對戰菲律賓

中央社／ 台北2日電
中華男籃隊20日將迎戰菲律賓。報系資料照
中華男籃隊20日將迎戰菲律賓。報系資料照

2025亞洲盃資格賽第1輪第3階段賽事，中華男籃20日將在主場台北和平籃球館迎戰強敵菲律賓，爭取外卡賽機會，籃協預計明天公布16人名單。

亞洲盃資格賽將24支隊伍分成6組，分組前2名直接晉級亞洲盃會內賽。體育署發布新聞稿表示，中華男籃與香港、菲律賓及紐西蘭同組，中華隊目前1勝3敗，暫為分組第3，雖無緣以分組前2名直接取得亞洲盃門票，但有機會透過各組第3名的最終「6搶4」外卡賽，爭取亞洲盃會內賽資格。

體育署指出，中華男籃由總教練圖齊（GianlucaTucci）領軍，20日將在主場台北和平籃球館對戰強敵菲律賓，預計農曆年後開放售票，最低票價為新台幣500元。

體育署指出，中華隊這次好手齊聚，旅外好手由劉錚領銜，陳盈駿、林庭謙與林秉聖全部入列，效力日本B聯盟的阿巴西、曾祥鈞與游艾喆都在24人大名單中。

除了「新台灣人」高柏鎧將繼續扮演中華隊禁區屏障外，名單內還有台灣2大職籃好手，包括效力台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神的胡瓏貿、台啤永豐雲豹的高錦瑋，以及新科P.LEAGUE+歷史得分王盧峻翔。

中華隊在20日主場賽事後，23日將客場出戰香港，爭取分組第3名，而國手們為備戰資格賽，將於10日展開集訓，中華民國籃球協會發言人張承中接受中央社記者訪問時表示，預計明天公布16人名單。

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