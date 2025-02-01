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PLG／剛獲馬來西亞聯賽FMVP 富邦勇士簽下新洋將柏德 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士宣布簽下洋將柏德。圖／台北富邦勇士提供
富邦勇士宣布簽下洋將柏德。圖／台北富邦勇士提供

台北富邦勇士隊今天正式宣布與洋將柏德（Jabari Bird）簽約，現年30歲，身高196公分、體重90公斤的柏德，擅於個人運球突破進攻，且擁有優異的傳球視野，柏德已於春節期間抵台加入團隊訓練，將於年後與勇士一起出賽。

柏德於2017年NBA選秀會中，由波士頓賽爾蒂克隊選中，開啟職籃生涯，隨後分別至發展聯盟緬因紅爪（現緬因塞爾蒂克）、墨西哥、印尼、菲律賓、馬來西亞等聯賽闖蕩。2024年柏德效力於菲律賓PBA麥諾尼亞熱點隊，場均貢獻26.5分、10.5籃板，2024-25賽季加入馬來西亞聯賽，出賽10場，平均可得21.1分、6.4籃板，不僅帶領球隊闖進冠軍賽，優異表現更獲得FMVP的殊榮，結束馬來西亞聯賽後，柏德將披上92號球衣，加盟富邦勇士。

對於柏德的加入，領隊兼總教練許晉哲表示，「柏德是一名攻守兼備的鋒線型球員，除了個人得分能力外，在防守端上也能提供球隊最大的支援，期待他的加入能給球隊在鋒線位置上更大的幫助，同時希望他能在短時間內熟悉隊友及攻守體系，並在往後的比賽幫助球隊拿下勝利。」

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