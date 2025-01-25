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籃球／22分鐘爆砍102分！美國高中生超狂紀錄 詹皇也好奇

聯合新聞網／ 綜合報導
梅斯羅比安高中卡蒂奇安上場22分鐘砍102分，弟弟狄蘭則是單場送出35助攻，瘋狂表現讓詹姆斯也好奇哪裡能看到影片。 截自X
梅斯羅比安高中卡蒂奇安上場22分鐘砍102分，弟弟狄蘭則是單場送出35助攻，瘋狂表現讓詹姆斯也好奇哪裡能看到影片。 截自X

洛杉磯梅斯羅比安高中驚現神蹟，今天對上韋弗利高中以119：25大比分取得勝利，其中卡蒂奇安（Nick Khatikian）上場短短22分鐘就爆砍102分，弟弟狄蘭（Dylan Khachikian）則是單場送出35助攻，兄弟倆如此瘋狂表現讓湖人一哥詹姆斯LeBron James）也好奇哪裡能夠看到影片。

卡蒂奇安在該場比賽幾乎包辦全隊得分，出戰22分鐘就用60投48中，高達8成的命中率豪取102分，根據《CalHiSports》統計，過去高中籃球聯賽最高得分為格里果利安（Tigran Grigoryan）在2003年的100分。而弟弟雖然沒有出手，但送出35次助攻、15籃板、13抄截超大號大三元，其中35次助攻也追平柯貝爾特（Andre Colbert）1987年在紐約締造的全國紀錄。

卡蒂奇安神仙下凡的表現引起關注，甚至連NBA球員都好奇，詹姆斯便詢問有沒有比賽影片，不過流出的僅有極短片段。勇士核心格林Draymond Green）也提問道：「2025年了沒人錄影嗎？」可見NBA球星都很想一睹風采。

Draymond Green Khatikian LeBron James 格林 籃球 詹姆斯

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