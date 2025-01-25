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HBL／男女8強勁旅農曆年後登場 力拚衝刺4強門票

中央社／ 台北25日電
松山高中取得8強門票，破除「外卡魔咒」。圖／高中體總提供
松山高中取得8強門票，破除「外卡魔咒」。圖／高中體總提供

HBL男、女子組8強在農曆假期後點燃戰火，各隊也緊鑼密鼓備戰，目標鎖定4強，球隊在過年期間不僅維持高強度訓練，教練們也用心準備遊戲競賽，讓球員適時放鬆。

113學年度HBL高中籃球聯賽男、女子組8強即將於2月5日至12日在新莊體育館、板橋體育館開打，由於賽程緊接在農曆新年後，各隊也在備戰之餘增添過節氣氛，幫助球員舒緩8強前的緊繃壓力，接著再全力衝刺挑戰4強門票。

男子組衛冕軍南山高中預計在除夕前一天放假、初二收假，同時還會準備過年紅包，讓球員知道要收心進入備戰期，教練林育正表示，過年前剛好韓國啟聖高校來台移地訓練，因此雙方將在南山進行交流、儲備能量，「畢竟各隊實力都很平均，希望我們減少失誤、打出態度。」

上季錯失男子組3連霸的光復高中，過往都會利用過年期間向平常照顧球隊的長輩拜年，今年同樣不例外，教練陳定杰提到，希望透過備戰期修正細節，逐步朝著4強目標邁進，「我覺得最大的敵人還是自己。」

尋求重返4強之列的能仁家商則計畫前往黎明技術學院訓練，教練李正豪透露，球員初二收假時將準備一些年菜，增加過年氣氛，他也會在過年期間帶著教練團到已故恩師「小羊哥」林正明的家中拜年，希望祂能保佑球隊8強順利。

比較特別的是，力拚重返女子組4強的永仁高中，這次全體球員留在學校集訓，教練時超傑指出，每天會有不同的家長來陪球員，同時將安排「魷魚遊戲」等小活動，讓球員有過年氛圍，「8強就是重新來過，針對每隊特性調整。」

已經連續4年前進女子組4強的陽明高中，今年在球員主動要求下，同樣是集體留校，教練李台英表示，多次詢問皆得到肯定答案，並笑說帶隊這麼多年，第1次沒有放假，「我們會在除夕讓球員跟家長一對一視訊，同時設計一些遊戲競賽，也很感謝熱心家長在過年期間幫忙準備便當。」

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