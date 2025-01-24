TPBL／特攻釋出德芬簽下艾斯卡 將繼續尋覓大小洋將

TPBL新北中信特攻籃球隊為以更全面的戰力迎戰接下來的賽事，球團今提宣佈外援戰力調整，與前鋒「德芬」（Tevin Mack）解除合約，簽下美國籍前鋒「艾斯卡」（Ivan Aska），艾斯卡已於上周抵達台灣，本周開始隨隊訓練，已迫不及待為團隊貢獻、為特務軍團奮戰。

34歲的美國籍前鋒艾斯卡，選擇背號42號，身高201公分、體重94公斤，大學期間於一級男子籃球錦標賽（NCAA）征戰，職業生涯曾於希臘籃球甲級聯賽（HEBA A1）、以色列一級籃球聯賽（ISR-1）、匈牙利一級籃球聯賽（HUN-1），2016-2017及2018-2019賽季有短期韓國籃球聯賽（KBL）的亞洲征戰經歷，近期則是2023年於菲律賓職業籃球聯賽（PBA）及2024年於烏拉圭職業聯賽（Liga Uruguaya）出賽。

中信特攻執行教練莫米爾（Momir Ratkovic）對艾斯卡寄予厚望，「艾斯卡具備良好的身材條件、比賽經驗豐富、打法多元且具備能量及拚戰精神，在攻防兩端皆能為球隊做出貢獻。期望艾斯卡能運用他的侵略性及鬥志，幫助球隊提升轉換快攻及半場進攻的破壞，也希望能夠協助球隊於防守端再提升強度。」

中信特攻團隊整體評估後，認為德芬無法於團隊合作上發揮最大效能，並依照球隊隊形需求調整，決議與德芬解約，謝謝德芬對團隊的努力與付出，也祝福德芬未來的籃球生涯能有更好的發展。目前特攻外援戰力包含前鋒艾斯卡、中鋒克力斯（Kristijan Krajina）及奈森（Nysier Brooks），中信特攻總經理劉志威表示，「球團仍會持續找大洋將、小洋將，針對不足之處加以補強。」

目前已投入特務軍團訓練的艾斯卡也想跟大家說：「很榮幸能夠來到台灣並加入中信特攻！對於個人成績，我沒有什麼特別的期望；反而是對於整個團隊，我希望不管球賽輸或贏，大家都能夠團結一心、保持拚戰精神。我很清楚自己的能力，不論在訓練或是比賽中，我都會全力以赴、毫不保留。也想對球迷們說，很榮幸能夠與大家共創回憶，很期待能在接下來的比賽中看見大家的支持與歡呼。」