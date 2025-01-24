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東超／規模再擴大 蒙古職籃The League下賽季確定參戰

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蒙古職籃冠軍下賽季將參與東超賽事。圖／東超提供
蒙古職籃冠軍下賽季將參與東超賽事。圖／東超提供

東亞超級聯賽在今天宣布，蒙古最頂級職業籃球聯賽「The League」將於2025-26賽季起加入東超，代表蒙古參賽的將是2024-25賽季的冠軍隊伍，這象徵著該地區籃球運動的一大里程碑。

東亞超級聯賽指出，此擴展對於東超具有重要意義，東超持續團結亞洲頂尖籃球隊伍，隨著蒙古的加入，東超現已涵蓋來自菲律賓、日本、南韓、台灣、香港和澳門的聯賽冠軍，攜手攀上亞洲籃球的巔峰，有關2025-26賽季將加入的其他隊伍未來會陸續公布。

「我們非常高興歡迎蒙古職籃『The League』加入東超，並支持蒙古籃球的發展。」東超首席執行官李小龍 (Henry Kerins) 說：「這次合作是一項前所未有的里程碑，彰顯了我們提升亞洲籃球水平、團結地區最佳人才的承諾，與蒙古『The League』的合作確保了東超隊伍將面對強大且準備充分的對手，這將提高所有參賽者的比賽水準。」

蒙古籃球協會 (MBA) 秘書長圖格斯賈勒格 (Tugsjargal Sambuu) 表示，「這是蒙古籃球歷史上的重要里程碑。我們職業聯賽的最佳球隊將首次與亞洲籃球強隊競爭，展現我們的天賦、韌性和對籃球運動的熱愛。這次機會不僅提升了我們聯賽的水準，也成為了激勵新一代蒙古球員和球迷的強大力量，我們非常高興能向數億亞洲球迷展現蒙古籃球的天賦。」

蒙古職籃「The League」於2024-25賽季迎來成立30周年，該聯賽由10支球隊組成，籃球是蒙古最大的運動項目，該國超過一半人口認同自己是籃球迷，且職業聯賽在過去幾年經歷了顯著增長。這次合作是亞洲籃球向前邁出的重要一步。東超持續聯合各地區頂級聯賽和隊伍並提升比賽水準，透過多方合作將籃球運動推向新高度。

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