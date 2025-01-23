TPBL／林書豪東超傷退 確定大腿拉傷列每日觀察名單

新北國王當家球星林書豪在前天東超作客南韓釜山KCC宙斯盾的賽事中，在首節就因傷退賽，但最終國王仍是在多點開花的攻勢下104：87贏球，晉級四強機會大增，而今天國王球團也宣布林書豪因為大腿拉傷列入逐日觀察名單。

國王在前天擊敗釜山KCC宙斯盾後，目前以3勝2敗暫居B組第二名，下月12日他們也將在主場迎戰馬尼拉電器，也是例行賽封關戰，將力拚晉級四強。

而今天國王也公布球隊傷兵報告，在與釜山KCC宙斯盾賽事首節傷退的林書豪，返台檢查後確定為後大腿拉傷，目前已開始進行治療及復健，將列入球隊每日觀察名單，在TPBL已經進入農曆年假休兵期的情況下，國王下次出賽為2月8日作客雲豹主場，上演雙方本季的首度對決，也代表林書豪將有充裕時間好好養傷。