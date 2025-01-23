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TPBL／結合商場、飯店、演唱會 雲豹將打造雙蛋新主場

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
雲豹未來有在航空城建造新主場的計畫。 中央社
雲豹未來有在航空城建造新主場的計畫。 中央社

桃園台啤永豐雲豹執行長張建偉在今天與媒體進行餐敘，並分享球隊未來在航空城建造新主場的計畫，他強調期待新主場能夠在今年就動工，並於3年後完工啟用，屆時將會打造一座具有「雙蛋」場館，球場能容納8000至1萬2000個座位，並將籃球賽與演唱會、飯店、商場進行結合。

過去四個賽季已經換了3個主場的雲豹，近兩個賽季都以桃園巨蛋作為落腳處，不過在本賽季開打前球團就對外宣布，將在3年後進駐航空城的全新主場，球團執行長張建偉也在今天透露最新進度。

雲豹執行長張建偉分享新主場未來規劃。記者劉肇育／攝影
雲豹執行長張建偉分享新主場未來規劃。記者劉肇育／攝影

張建偉指出，雲豹的新主場將會座落在桃園機場捷運A11坑口站附近，之後還會有桃園捷運綠線經過，從台北車站出發約30多分鐘可以抵達，且不僅是作為體育場館，該場館將會是一個「雙蛋」的場館，將能結合演唱會舉辦，也會有商場、百貨進駐，將會是一個多功能複合式場館。

張建偉強調，在希望球賽與演唱會並進的情況下，也期待能推出一票多用的服務，讓球迷買球票可以享受演唱會的折扣，「我們希望能把球票的價值拉到最高，希望在提供演唱會使用的同時，也能有一些預留票來跟球場合作。」

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