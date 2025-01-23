快訊

地牛再翻身！台南南化規模4.1地震 10縣市有感「最大震度4級」

鈕承澤假釋成功出監！戴墨鏡直奔北檢報到 見媒體第一反應曝光

中居正廣醜聞曝光日富士電視台暗黑內幕 「性朝貢」行程表標公務活動

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／強調「玫瑰」仍有來台意願 雲豹：對台灣有想法

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
雲豹執行長張建偉強調「飆風玫瑰」羅斯仍有來台意願。記者劉肇育／攝影
雲豹執行長張建偉強調「飆風玫瑰」羅斯仍有來台意願。記者劉肇育／攝影

TPBL桃猿台啤永豐雲豹在日前宣佈簽下關島國家隊前鋒羅斯（Earnest Ross）進行洋將補強，對於並非日前對外宣傳的NBA明星後衛「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）引發球迷議論，雲豹執行長張建偉在今天表示，「玫瑰」羅斯確實有來台意願，對於台灣也有他的想法，但還要給他一點時間。

雲豹在本季TPBL開打前夕就傳出與前NBA年度MVP羅斯接洽，希望促成他來台，不過羅斯卻在賽季開打前夕宣布從NBA退休，但當時雲豹球團就曾表示，仍是與羅斯團隊保持接洽，希望促成他來台與球迷見面。

而在本周雲豹宣布簽下關島前鋒羅斯而非「玫瑰」羅斯後，也引發球迷的議論，並認為羅斯來台計畫是否已經胎死腹中，不過雲豹執行長張建偉在今天表示，關島前鋒羅斯並非他一開始口中說的羅斯，只是正好是補強計畫中的一員，至於從NBA退休的羅斯確實也還是有來台的可能性。

張建偉指出，羅斯確實是有興趣來台灣，但因為其他的工作相當多，經紀團隊也強調在事情忙一段落後仍有機會來台，「我們一開始確實是要找他來打球，但受到聯盟規定我們也付不了他的薪水，最近有一些小改變，加上他身邊很多人跟他提到台灣這個市場。」

張建偉強調，對於羅斯是否能夠來台還是要保留，但羅斯確實對於台灣有他的想法，也很期待能夠來到台灣跟球迷互動，但還需要再給他一些時間。

對於這次關島羅斯加盟後，是否可能會再代表關島出賽亞洲盃資格賽，甚至是成為中華隊在附加賽的對手，雲豹營運長顏行書則表示，羅斯是雲豹在洋將補強三選一中最終脫穎而出的人選，在加盟時他也未談到代表關島打國際賽的相關事宜，目前將會以雲豹的工作為重。

而身為聯盟本季至今出賽場次最少球隊的雲豹，在農曆年後也將迎接一系列的主場賽事，顏行書也直言屆時希望能以完整陣容應戰密集賽程，包括後衛呂濟而、前鋒董永全都期待能在年後復出。

籃球

延伸閱讀

幻象與現實的永恆對話：拉斐爾和「槍與玫瑰」

TPBL／雲豹簽下羅斯！ 關島前鋒曾對日本轟30分10籃板 

川普恐再度退出巴黎協定 學者籲發展乾淨能源

用微波爐、在室溫解凍都NG？專家解析11種錯誤解凍肉類方法

相關新聞

TPBL／強調「玫瑰」仍有來台意願 雲豹：對台灣有想法

TPBL桃猿台啤永豐雲豹在日前宣佈簽下關島國家隊前鋒羅斯（Earnest Ross）進行洋將補強，對於並非日前對外宣傳的...

TPBL／結合商場、飯店、演唱會 雲豹將打造雙蛋新主場

桃園台啤永豐雲豹執行長張建偉在今天與媒體進行餐敘，並分享球隊未來在航空城建造新主場的計畫，他強調期待新主場能夠在今年就動...

TPBL／努利、高國豪聯手 攻城獅力退夢想家收本季第5勝

擺脫前一戰領先22分遭逆轉陰霾，新竹御嵿攻城獅今天主場迎戰福爾摩沙夢想家，沒再浪費兩位數領先優勢，洋將努利30分、高國豪...

東超／外線熄火連兩場輸廣島蜻蜓 領航猿回主場拚晉級

爭奪東超A組龍頭的廣島蜻蜓與桃園璞園領猿今天在廣島交手，其中廣島蜻蜓只要贏球就能以分組龍頭晉級4強，而今天領航猿在外線熄...

TPBL／曾獲法國聯賽MVP 戰神宣布簽下全能前鋒莫爾曼

TPBL台北台新戰神在日前宣佈與洋將羅賓森達成終止合約協議後，今天隨即官宣新任洋將加盟消息，身高203公分的法國籍前鋒莫...

PLG／獵鷹土洋發揮 24分大勝鋼鐵人奪主場連勝過年

PLG年前最後一場比賽今天在台南成功大學中正堂登場，台南台鋼獵鷹把握高雄鋼鐵人本土、洋將雙主將因傷缺陣機會，以110：8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。