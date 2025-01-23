TPBL／強調「玫瑰」仍有來台意願 雲豹：對台灣有想法

TPBL桃猿台啤永豐雲豹在日前宣佈簽下關島國家隊前鋒羅斯（Earnest Ross）進行洋將補強，對於並非日前對外宣傳的NBA明星後衛「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）引發球迷議論，雲豹執行長張建偉在今天表示，「玫瑰」羅斯確實有來台意願，對於台灣也有他的想法，但還要給他一點時間。

雲豹在本季TPBL開打前夕就傳出與前NBA年度MVP羅斯接洽，希望促成他來台，不過羅斯卻在賽季開打前夕宣布從NBA退休，但當時雲豹球團就曾表示，仍是與羅斯團隊保持接洽，希望促成他來台與球迷見面。

而在本周雲豹宣布簽下關島前鋒羅斯而非「玫瑰」羅斯後，也引發球迷的議論，並認為羅斯來台計畫是否已經胎死腹中，不過雲豹執行長張建偉在今天表示，關島前鋒羅斯並非他一開始口中說的羅斯，只是正好是補強計畫中的一員，至於從NBA退休的羅斯確實也還是有來台的可能性。

張建偉指出，羅斯確實是有興趣來台灣，但因為其他的工作相當多，經紀團隊也強調在事情忙一段落後仍有機會來台，「我們一開始確實是要找他來打球，但受到聯盟規定我們也付不了他的薪水，最近有一些小改變，加上他身邊很多人跟他提到台灣這個市場。」

張建偉強調，對於羅斯是否能夠來台還是要保留，但羅斯確實對於台灣有他的想法，也很期待能夠來到台灣跟球迷互動，但還需要再給他一些時間。

對於這次關島羅斯加盟後，是否可能會再代表關島出賽亞洲盃資格賽，甚至是成為中華隊在附加賽的對手，雲豹營運長顏行書則表示，羅斯是雲豹在洋將補強三選一中最終脫穎而出的人選，在加盟時他也未談到代表關島打國際賽的相關事宜，目前將會以雲豹的工作為重。

而身為聯盟本季至今出賽場次最少球隊的雲豹，在農曆年後也將迎接一系列的主場賽事，顏行書也直言屆時希望能以完整陣容應戰密集賽程，包括後衛呂濟而、前鋒董永全都期待能在年後復出。