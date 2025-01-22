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TPBL／努利、高國豪聯手 攻城獅力退夢想家收本季第5勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
攻城獅洋將努利（右）切入。圖／TPBL提供
攻城獅洋將努利（右）切入。圖／TPBL提供

擺脫前一戰領先22分遭逆轉陰霾，新竹御嵿攻城獅今天主場迎戰福爾摩沙夢想家，沒再浪費兩位數領先優勢，洋將努利30分、高國豪節末關鍵5分助隊以106：99守護主場，帶著勝利迎接農曆年假期。

「很爽啊！」攻下13分的攻城獅隊長蕭順議坦言，大家都知道球隊近期比較低迷，「我們用了很多手段，開會、情蒐，最後有個好的結果，很開心。」

蕭順議全場13分有11分集中在上半場，搭配前兩戰合轟85分的努利前兩節13分貢獻，率攻城獅取得56：50領先。

下半場兩隊肢體接觸增加，第四節9分32秒，陳振傑和李漢昇爭球中碰撞，陳振傑被吹違反運動精神犯規，不過李漢昇2罰僅1中，攻城獅只以82：79領先，不過接續拉出9：2攻勢，李漢昇外線破網助隊今晚首度領先到91：81兩位數；夢想家雖一度再縮小差距到個位數，但2分10秒高國豪飆進底角外線，開心比起努利招牌的外線進球慶祝手勢。

夢想家在張宗憲和馬建豪接連飆進外線下，差距再縮小到92：96，1分08秒高國豪穩住2罰，馬建豪讀秒階段的3罰得手雖將比數再追到97：102但仍來不及反撲，最終攻城獅仍以106：99收下本季第5勝。

前一場以44分寫下聯盟得分的努利，今天仍有全場最高30分表現，高國豪和洋將克拉各14分，蕭順議和李漢昇各13分；夢想家以洋將貝奇21分最高，馬建豪15分。

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