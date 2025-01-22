TPBL／曾獲法國聯賽MVP 戰神宣布簽下全能前鋒莫爾曼

TPBL台北台新戰神在日前宣佈與洋將羅賓森達成終止合約協議後，今天隨即官宣新任洋將加盟消息，身高203公分的法國籍前鋒莫爾曼（Adrien Moerman）將帶著兩度在歐洲籃球聯賽奪冠的經驗入隊。

在青少年時期就曾多次入選法國青年級代表隊的莫爾曼，自2005年開啟職業生涯，近20年資歷，先後征戰法國、西班牙、土耳其及俄羅斯，以穩定的外線投射與內線防守見長，加上身材優勢與豐富賽場經驗的防守意識，使他成為球隊攻防兩端的重要支柱。

莫爾曼於2020-2022年效力土耳其Anadolu Efes兩賽季期間，貢獻場均7.3分、三分球命中率38.5%，幫助球隊完成歐洲籃球聯賽二連霸，此外，他於2015年獲得法國聯賽MVP，並在2019及2021年奪下土耳其聯賽冠軍。

台新育樂總經理林祐廷看中莫爾曼攻防兩端出色的表現，「尤其是他的三分球命中率保持穩定，歐洲聯賽10賽季場均三分球命中率35%，對我們欠缺的外線會是一大補強。談約期間，仍在等待最終回覆時，艾力克突然跟我說『莫爾曼說會加入我們了』，我當下有嚇到，才知道原來他們有認識，也更確信彼此熟識將能幫助磨合更加順利。」

即將加入台北戰神，莫爾曼十分開心與期待，他曾透過轉播關注戰神比賽，已對球隊有初步認識，他認為戰神是一支出色的球隊，教練團與球員間互動良好，「讓我更有信心能快速融入。」他也將展現能量與運用經驗幫助團隊，取得更多勝利，目標直指冠軍，他霸氣的說：「與台北台新戰神攜手奪下冠軍，是我加入球隊最重要的目標。」

戰神在莫爾曼加入後，陣中有5名洋將，林祐廷坦言確實很難選擇，「因傷調整中的赫里斯-傑佛森與麥卡倫，目前規劃於二月休兵期間，用友誼賽進行復原狀況的確認，期盼組合最佳戰力朝冠軍邁進。」