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TPBL／曾獲法國聯賽MVP 戰神宣布簽下全能前鋒莫爾曼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
兩屆歐洲聯賽冠軍莫爾曼加盟戰神盼以外線火力與經驗強化團隊實力。圖／台新育樂提供
兩屆歐洲聯賽冠軍莫爾曼加盟戰神盼以外線火力與經驗強化團隊實力。圖／台新育樂提供

TPBL台北台新戰神在日前宣佈與洋將羅賓森達成終止合約協議後，今天隨即官宣新任洋將加盟消息，身高203公分的法國籍前鋒莫爾曼（Adrien Moerman）將帶著兩度在歐洲籃球聯賽奪冠的經驗入隊。

在青少年時期就曾多次入選法國青年級代表隊的莫爾曼，自2005年開啟職業生涯，近20年資歷，先後征戰法國、西班牙、土耳其及俄羅斯，以穩定的外線投射與內線防守見長，加上身材優勢與豐富賽場經驗的防守意識，使他成為球隊攻防兩端的重要支柱。

莫爾曼於2020-2022年效力土耳其Anadolu Efes兩賽季期間，貢獻場均7.3分、三分球命中率38.5%，幫助球隊完成歐洲籃球聯賽二連霸，此外，他於2015年獲得法國聯賽MVP，並在2019及2021年奪下土耳其聯賽冠軍。

台新育樂總經理林祐廷看中莫爾曼攻防兩端出色的表現，「尤其是他的三分球命中率保持穩定，歐洲聯賽10賽季場均三分球命中率35%，對我們欠缺的外線會是一大補強。談約期間，仍在等待最終回覆時，艾力克突然跟我說『莫爾曼說會加入我們了』，我當下有嚇到，才知道原來他們有認識，也更確信彼此熟識將能幫助磨合更加順利。」

即將加入台北戰神，莫爾曼十分開心與期待，他曾透過轉播關注戰神比賽，已對球隊有初步認識，他認為戰神是一支出色的球隊，教練團與球員間互動良好，「讓我更有信心能快速融入。」他也將展現能量與運用經驗幫助團隊，取得更多勝利，目標直指冠軍，他霸氣的說：「與台北台新戰神攜手奪下冠軍，是我加入球隊最重要的目標。」

戰神在莫爾曼加入後，陣中有5名洋將，林祐廷坦言確實很難選擇，「因傷調整中的赫里斯-傑佛森與麥卡倫，目前規劃於二月休兵期間，用友誼賽進行復原狀況的確認，期盼組合最佳戰力朝冠軍邁進。」

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