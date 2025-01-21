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PLG／獵鷹土洋發揮 24分大勝鋼鐵人奪主場連勝過年

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹洋將鉑金和赤崁合計拿下46分和28籃板。圖／PLG提供
獵鷹洋將鉑金和赤崁合計拿下46分和28籃板。圖／PLG提供

PLG年前最後一場比賽今天在台南成功大學中正堂登場，台南台鋼獵鷹把握高雄鋼鐵人本土、洋將雙主將因傷缺陣機會，以110：86收下勝利，帶著主場連勝迎接農曆年。

鋼鐵人洋將艾賽亞因手腕傷勢缺陣，陳范柏彥鼻梁骨斷裂進行手術，今天雙雙免戰，首節雖有劉承彥和洋將喬迪各8分發揮，但擋不下獵鷹洋將赤崁，他單節7投7中攻下16分，包括壓哨切入，助隊以34：27領先。

第二節獵鷹再打出13：4攻勢，領先擴大到兩位數，飛雷神打進後獵鷹優勢更達56：36；獵鷹持續拉開領先，鋼鐵人主控劉承彥還在2分40秒就領到第5犯，讓鋼鐵人戰力再拉警報。

上半場最多領先到26分的獵鷹，帶著66：43領先進入下半場，且第三節開節不到2分鐘，劉承彥就領到第6犯「畢業」，鋼鐵人就算一度將差距縮小，但獵鷹老將「喇叭」張博勝飆進壓哨三分球，讓獵鷹三節打完仍維持83：63優勢。

鋼鐵人新秀莊朝勝第四節飆進2記三分彈，助隊再縮小差距，但獵鷹也有谷毛唯嘉和洋將鉑金回應外線，兩位數領先一路維持，最終就以110：86收下勝利。

鉑金今天攻下25分、18籃板，赤崁21分、10籃板，飛雷神17分，本土也有谷毛唯嘉和韓杰諭各15分和11分發揮。

鋼鐵人洋將喬迪攻下20分、20籃板，威爾16分，本土只有李威廷11分達兩位數。

韓杰諭攻下11分。圖／PLG提供
韓杰諭攻下11分。圖／PLG提供

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