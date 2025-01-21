東超／林書豪首節就傷退 曼尼高大三元助國王退釜山KCC

東超分組賽2勝2敗仍在為4強卡位的新北國王，今天作客釜山KCC宙斯盾主場，儘管國王當家球星林書豪在首節就受傷退場，但國王其他本土球員也挺身而出，包括林書緯、李愷諺、簡祐哲都有雙位數得分表現，幫助國王以104：87收下分組賽第3勝，排名也升上分組第2名。

賽前排在B組第3名的國王，今天作客釜山KCC宙斯盾主場，上半場國王就展現多點開花的攻勢，尤其是林書緯首節個人就有8分進帳，在哥哥林書豪於該節剩下1分多鐘時疑似大腿拉傷退場的情況下，一肩扛起國王的進攻重任。

第二節國王包括李愷諺、簡祐哲、蘇士軒都加入搶分行列，幫助國王一度將領先優勢擴大到15分，上半場打完也以58：44領先，光是在上半場國王就有4人得分在8分以上，反觀釜山KCC宙斯盾得分都集中在洋將拉蘭（Cady Lalanne）身上，他一人在上半場就拿下21分。

第三節國王將領先優勢維持在雙位數，但第四節中段釜山KCC宙斯盾在李互鉉的領軍追分下，一度追到僅剩下8分差距，不過奧帝隨後連拿5分幫助國王穩住領先，讓比賽勝負提前底定，國王也陸續換下主力球員，包括呂政儒也首度在東超賽場出賽，最終國王就以17分差距收下第3勝，排名爬升到分組第2名。

國王今天共6人得分來到雙位數，其中李愷諺攻下19分全隊最高，曼尼高則是繳出17分、10籃板、10助攻「大三元」，簡祐哲三分球4投4中拿下14分，至於釜山KCC宙斯盾則是以拉蘭攻31分最佳。