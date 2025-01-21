快訊

川普重擊匯市！這三種貨幣都重貶 人民幣跌勢反較輕

去年底曾互致賀電…川普上任後 習近平再與普亭視訊會晤

年關將近遇強震！南部受災戶悲嘆：住哪都不知 更何況是過年

TPBL／效果不如預期 戰神掰了洋將羅賓森

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戰神隊和洋將羅賓森分道揚鑣。圖／戰神隊提供
戰神隊和洋將羅賓森分道揚鑣。圖／戰神隊提供

台新育樂今天宣布，台北台新戰神隊與洋將羅賓森（Thomas Robinson）達成協議，雙方決定終止合約。自去年11月30日加盟以來，羅賓森共出賽10場，場均貢獻17.1分、10.8籃板，因和團隊配合效果未彰，提前結束合作關係。

台新育樂總經理林祐廷感謝羅賓森場上的表現，他說：「在這段時間團隊配合上仍難以達到最佳效果，經過慎重考量，決定提前結束合作。」並祝福羅賓森未來的籃球生涯中能夠發展順利。

面對羅賓森離隊的戰力缺口，林祐廷透露已鎖定新洋將人選，同樣以補強內線戰力為主，「以目前陣型找尋最合適的球員，於攻防兩端助力團隊。」對於麥卡倫的傷勢，林祐廷表示復原良好，「持續觀察提升身體對抗性後的整體狀況，希望能早日回歸到球場上。」

籃球

延伸閱讀

NBA／菜鳥飆分秀力壓溫班亞瑪 熱火賞馬刺3連敗

馬斯克煽起的英國輿論戰：保守黨跟風醜態，工黨首相趁機反擊

TPBL／雲豹林信寬領軍反撲未果 戰神12分勝出收4連勝

馬斯克挺歐美極右派 多國不忍了 挪威首相怒斥1句話

相關新聞

TPBL／雲豹簽下羅斯！ 關島前鋒曾對日本轟30分10籃板 

TPBL台啤永豐雲豹隊今天宣布簽下關島男籃代表隊主力前鋒羅斯（Earnest Ross），出生於美國的羅斯在2017年起...

TPBL／效果不如預期 戰神掰了洋將羅賓森

台新育樂今天宣布，台北台新戰神隊與洋將羅賓森（Thomas Robinson）達成協議，雙方決定終止合約。自去年11月3...

TPBL／情人節前主題周 戰神4帥化身男神寵粉

呼應浪漫情人節即將到來，台北台新戰神將於2月7日與9日舉辦「佔有你的心」主題活動，球員選秀「狀元」雷蒙恩、江均、錢肯尼與...

UBA／虎科大勝世新 萊恩遠「大四喜」聯賽第一人

已提前晉級大專籃球聯賽（UBA）8強的虎尾科大，今天預賽最終戰以132比59大勝世新大學，陣中前鋒萊恩遠攻下19分、16...

PLG／昨天錯過3罰 飛雷神「不貳過」扮逆轉功臣謙稱幸運

昨天追分時刻沒能把握住罰球，讓台南台鋼獵鷹隊洋將飛雷神十分自責，今天再有罰球機會他「不貳過」，最後12.9秒兩罰俱中，加...

UBA／宋昕澔飆31分擊退健行 政大開季15連勝

衛冕軍政治大學與健行科大今天在大專籃球聯賽（UBA）預賽最終戰展開雙強對決，政大宋昕澔拿下31分，率隊以93比82獲勝，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。