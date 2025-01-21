TPBL／效果不如預期 戰神掰了洋將羅賓森
台新育樂今天宣布，台北台新戰神隊與洋將羅賓森（Thomas Robinson）達成協議，雙方決定終止合約。自去年11月30日加盟以來，羅賓森共出賽10場，場均貢獻17.1分、10.8籃板，因和團隊配合效果未彰，提前結束合作關係。
台新育樂總經理林祐廷感謝羅賓森場上的表現，他說：「在這段時間團隊配合上仍難以達到最佳效果，經過慎重考量，決定提前結束合作。」並祝福羅賓森未來的籃球生涯中能夠發展順利。
面對羅賓森離隊的戰力缺口，林祐廷透露已鎖定新洋將人選，同樣以補強內線戰力為主，「以目前陣型找尋最合適的球員，於攻防兩端助力團隊。」對於麥卡倫的傷勢，林祐廷表示復原良好，「持續觀察提升身體對抗性後的整體狀況，希望能早日回歸到球場上。」
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