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TPBL／雲豹簽下羅斯！ 關島前鋒曾對日本轟30分10籃板 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹簽下關島國家隊前鋒羅斯。圖／桃園台啤永豐雲豹提供
雲豹簽下關島國家隊前鋒羅斯。圖／桃園台啤永豐雲豹提供

TPBL台啤永豐雲豹隊今天宣布簽下關島男籃代表隊主力前鋒羅斯（Earnest Ross），出生於美國的羅斯在2017年起代表關島出賽，並曾在亞洲盃資格賽中對日本單場拿下30分、10籃板，雲豹營運長顏行書也期待羅斯的加入能夠讓洋將陣容有更多變化性。 

現年33歲的羅斯身高198公分、體重107公斤，大學時期曾效力過美國奧本大學以及密蘇里大學等NCAA一級名校，職業生涯曾在澳洲、紐西蘭、丹麥、卡達、美國與日本等國聯賽征戰，來台前效力於蒙古職業籃球聯賽SG猿人隊，總計出賽9場繳出場均14.6分、10.2籃板、3.4助攻、1.7抄截，他說：「我球風屬全能型，不管是外線、鞏固籃板或是為隊友創造機會，都是擅長的打法，另外，我場上適應能力迅速更是優勢之一。」

羅斯自2017年開始代表關島男籃出賽，並迅速扛起陣中主力得分手的角色，去年底在2025 FIBA亞洲盃資格賽對上日本男籃曾繳出單場30分、10籃板，外帶6記三分球的優異表現，球團營運長顏行書認為，「羅斯在國際賽的表現大家有目共睹，並且近年曾在日本職籃效力，代表他對於亞洲球風非常熟悉，這都有助於他融入雲豹體系，期待羅斯來台與隊友磨合後，會對球隊的整體陣容配置更有彈性。」

羅斯已於昨天清晨抵台，他興奮地說：「這是我職業生涯首度來到台灣，來之前我也看了幾場球隊的比賽，很興奮能夠加入雲豹這個大家庭，更期待在桃園主場出賽，與隊友一起並肩作戰，努力往季後賽邁進。」

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