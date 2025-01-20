TPBL／情人節前主題周 戰神4帥化身男神寵粉

呼應浪漫情人節即將到來，台北台新戰神將於2月7日與9日舉辦「佔有你的心」主題活動，球員選秀「狀元」雷蒙恩、江均、錢肯尼與陳文宏化身四大男神，以陽光幽默、酷帥霸氣、靦腆深情、低調有型的多元魅力陪伴戰友，加上韓國限定女神李素泳與朴恩惠也將加入啦啦隊Taishin Wonders，為球迷帶來熱血與浪漫交織的專屬回憶。

「佔有你的心」主視覺由陳文宏、錢肯尼、江均與雷蒙恩聯手演出，4人換上旅法時裝設計師Peter Wu打造的清新質感服裝，展現品牌的極簡風格與創新。

江均裸身穿著牛皮背心，小露胸膛，展現酷帥霸氣的風格，一登場立刻吸引錢肯尼目光，驚訝地大喊「帥」，江均笑著回應：「嘗試新的風格蠻新鮮的，但這套比較適合Sammy（雷蒙恩）啦，他的肌肉線條比我更好看。」

被點名的雷蒙恩，手持玫瑰花展現陽光溫暖的氣質魅力，加上招牌笑容擄獲眾人目光；混血兒錢肯尼則以深邃的眼眸搭配誠懇笑容，呈現他的靦腆深情，他覺得整套服裝很好看，但較為紳士正式感，是平常比較少穿的休閒風；陳文宏穿上工裝風，展現出低調有型的魅力，他自信說：「雖不是平時風格，還是滿好看的啦！」

屆時現場將設置4位型男戰神的專屬拍照框，邀請戰友在戀愛主題拍照區，留下甜蜜合影，將照片上傳社群，還能獲得專屬的限量紀念品。Taishin Wonders的男神女神也將在賽前陪伴大家，2月7日「戰勝孤單擊拳會」與2月9「佔有你的心合照會」由Taishin Wonders男神女神以及韓國限定女神李素泳與朴恩惠陪伴大家，用擊拳傳遞正能量，凡活動日於戰神裝備局消費滿520元即可參與，號碼牌數量有限，發完為止。

兩日中場還有限定女神素泳與恩惠的精采演出，2月9日更加碼由反差女神俐蓁現場演唱。

2月7日平日賽事，戰神設有學生日與市民日優惠，持學生證或設籍於中山、中正區市民可免費領取限量門票，台新卡友享有指定區域買一送一好康；第二節結束後的星光票五折優惠，為下班後的戰友們提供最即時的浪漫選擇，一起在球場提前共度特別情人節。