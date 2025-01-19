PLG／昨天錯過3罰 飛雷神「不貳過」扮逆轉功臣謙稱幸運

昨天追分時刻沒能把握住罰球，讓台南台鋼獵鷹隊洋將飛雷神十分自責，今天再有罰球機會他「不貳過」，最後12.9秒兩罰俱中，加上35.2秒飆進逆轉三分彈，獨拿5分助獵鷹驚險以91：87守護主場。

昨天獵鷹以5分差敗給PLG龍頭桃園璞園領航猿，5罰2中的飛雷神錯過的1罰就是在賽末追分階段，「昨天我浪費的3個罰球，這次我有把握住。」飆進致勝三分球的他也將功勞歸給搶到進攻籃板的謝宗融，當時正好在外線的自己接到傳球，關鍵進球帶了些幸運成分。

被獵鷹職員暱稱「飛哥」的飛雷神說：「宗融搶到重要籃板，這樣的時刻，儘管之前投籃手感沒有很好，我知道我必須投進，也有很大的空檔。」他全場三分球7投2中攻下20分，最後5分尤其關鍵，讓「背靠背」出戰的獵鷹收下主場新年首勝。

獵鷹教練柯納特別恭喜球員，不但能從昨天輸球中反彈回來，且在連兩場高強度的比賽守護勝利，儘管今天球隊表現不算最佳，第四節只拿11分，仍相信球隊實力。

今天為獵鷹貢獻19分的白薩也恭喜飛雷神表現，「很開心重要的三分球飛雷神投進，昨天他罰球沒進，今天有做出來，很開心主場拿下來。」他提到前三節最多雖曾領先到15分，但第四節防守混亂、沒做好溝通，才讓勇士有反撲機會。

獵鷹農曆年前面臨4天3戰考驗，今天奪勝後休息一天就要再迎戰高雄鋼鐵人，飛雷神強調體力上確實有點負擔，「但我們有目標，知道該做些什麼事。」