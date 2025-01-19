UBA／宋昕澔飆31分擊退健行 政大開季15連勝

衛冕軍政治大學與健行科大今天在大專籃球聯賽（UBA）預賽最終戰展開雙強對決，政大宋昕澔拿下31分，率隊以93比82獲勝，以開季15戰全勝之姿前進8強，而健行則吞下本季首敗。

尋求5連霸的政治大學今天在主場迎戰本季爭冠最大假想敵健行，兩隊是上季冠軍賽組合，開季同樣拿下14連勝，也讓這場比賽格外引人注目。

健行主力前鋒劉丞勳日前在對戰輔仁大學一役扭傷腳踝，昨天休兵，今天歸隊後，開賽就連續飆進三分球，包辦球隊前6分，而政大宋昕澔不讓劉丞勳專美於前，單節獨攬10分，幫助政大首節以26比18領先，次節再將分數拉開至49比39。

健行下半場展開追分，靠著王鼎鈞飆進三分球、扳成62比62平手，而政大靠著林子皓、吳志鍇4罰3中，再度要回領先。

健行的曾睦軒、政大的徐得祈隨後在第3節尾聲互飆三分，再掀起一波高潮，政大帶著3分領先進入決勝節。

劉丞勳決勝節連續在外線開火，試圖緊咬比分，而政大靠宋昕澔、徐得祈輪流挹注火力，鞏固領先優勢，成功將勝利留在主場。

政大不僅締造本季15連勝，更將跨季連勝場次推進至41場，今天團隊投進8顆三分球，宋昕澔、徐得祈各包辦4顆，宋昕澔拿下31分、11籃板，而徐得祈則貢獻23分。至於健行劉丞勳飆進7顆三分球、獨攬29分。

健行總教練劉孟竹接受中央社訪問時表示，球隊首節在罰球線漏了太多分數，加上未能做好卡位籃板，導致一度落後雙位數，次節在修正後，第3節曾追平，雖然最終輸球，但他認為，對健行不是壞事，仍肯定球員表現，後續將持續加強不足之處。

劉孟竹提到，外界都很期待兩隊能正面對決，而劉丞勳也不想讓球迷失望，今天帶傷上陣打完比賽，賽後得知劉丞勳拿到得分王獎項。

UBA男子組8強賽2月22日將在板橋體育館登場，晉級8強隊伍，包括政大、健行、台灣師範大學、國立體大、輔仁大學、台灣藝術大學、虎尾科大、黎明學院，將展開循環賽，取前4名前進台北小巨蛋。