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TPBL／李愷諺感謝敵隊球迷嘲諷 成為反撲動力

中央社／ 台北19日電
國王李愷諺。聯合報資料照，記者季相儒／攝影
國王李愷諺。聯合報資料照，記者季相儒／攝影

台灣職業籃球大聯盟（TPBL新北國王今天客場出戰攻城獅，上演最多22分落後的逆轉秀，休息18天復出的後衛李愷諺，靠著出色的壓迫防守帶動球隊吹起反攻號角。他笑說：「感謝對方球迷的嘲諷給我動力。」

李愷諺打完1月1日對新北中信特攻的比賽後就因傷缺席，今天傷癒歸隊，打了33分鐘繳出16分、5籃板、2助攻、3抄截的數據，且他在場上的正負值高達+20，是全隊最高的球員。

李愷諺在下半場國王的反攻大戲中，扮演第一線壓迫對方控球後衛的重要責任，迫使對手出現多次傳球失誤，讓國王可以輕鬆打出防守反擊追分。

賽後李愷諺接受媒體聯訪時笑說：「上半場落後的有點多，所以就想說能不能1分1分追，加上場邊有個攻城獅的球迷對我說，『愷諺你要哭囉』，這句話給了我很大的動力。」

對於最後的獲勝關鍵，李愷諺認為就是加強壓迫力道，加上對方洋將並不算高，「所以儘管最後我們只剩下1名洋將在場上，壓力也不會這麼大。」

國王總教練萊恩（Ryan Marchand）也對李愷諺讚譽有加，「愷諺在第1線的防守確實很出色，也因為他的壓迫，讓我們第2線的球員更好判斷對方傳球路線，進而抄截打出國王擅長的反快攻。」

TPBL 攻城獅 新北國王 李愷諺

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