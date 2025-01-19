快訊

馬來西亞警方破獲製毒工廠！10台人被捕、3人毒品尿檢呈陽性

不倫牽手被拍照？大學已婚院長傳師生戀 積極助女博士生拿教職遭爆料

年前降溫有感！周末強烈大陸冷氣團 「濕冷+低溫」凍到初一

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／不急著復出 勇士當家球星林志傑談膝傷：每周再觀察

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士當家球星林志傑。圖／勇士提供（資料照）
勇士當家球星林志傑。圖／勇士提供（資料照）

上季無緣PLG季後賽，台北富邦勇士隊近期再陷入低潮，連同今天87：91敗給台南台鋼獵鷹隊，近5戰只拿1勝，近4戰當家球星「野獸」林志傑更因傷缺席，最快可能3月才會回歸。

42歲的林志傑上月29日碰桃園璞園領航猿狂轟本季新高28分外帶11籃板，但卻傷了右膝，接續4場比賽都沒再上陣，今天也只穿便服現身獵鷹主場成功大學中正堂，不過在高鐵站準備北返時仍吸引許多球迷索取合照和簽名。

林志傑提到，膝蓋仍在復原中，目前處於每周觀察狀態，加上球隊二月只有一場比賽，不會操之過急，會聽取醫生建議再回到球場。

勇士執行教練吳永仁表示，「傑哥」已經有進行跑動訓練，但還沒做充足對抗，會等過完年再做身體對抗訓練。

今天是勇士農曆年前後一場比賽，球隊雖從15分落後到第四節讀秒階段1分超前，但讓獵鷹洋將飛雷神連拿5分下錯過勝利，目前6勝8敗戰績僅優於墊底的高雄鋼鐵人隊。

吳永仁不諱言，原本目標今天回到5成勝率，可惜沒如願，但也要給年輕球員肯定，「下半場有跳出來，讓我覺得有成長、進步的一場比賽，雖然輸了但我覺得我們有學到一些東西，回去做些改進，看能不能追上前兩名。」

勇士今年碰獵鷹4戰輸了3場，吳永仁認為獵鷹給的身體強度很高，今天也有和球員強調對手會給予高強度的防守，「今天不論防守態度和策略執行都還可以，讓獵鷹拿91分勉強還可以，最後沒處理好，不能怪球員，比較混亂的狀況下，漏了飛雷神的外線，還是要給球員肯定。」

2月因農曆年假期加上亞洲盃資格賽，勇士只有2月6日一場比賽，吳永仁目標透過下個月的賽程空檔好好準備，「關鍵會在2月調整和迎接3月的7場，看能不能把球隊狀況拉起來。」

勇士當家球星「野獸」林志傑。圖／勇士提供（資料照）
勇士當家球星「野獸」林志傑。圖／勇士提供（資料照）

PLG 台南台鋼獵鷹 富邦勇士 林志傑 籃球

延伸閱讀

PLG／勇士殺手！獵鷹洋將飛雷神連飆5分驚險護主場

PLG／浪費27分領先 勇士險勝鋼鐵人終於止敗

PLG／雄中主場開箱 鋼鐵人大勝富邦勇士31分勝場開胡

PLG／林志傑飆新高28分仍輸球 勇士教頭：不能一直靠他

相關新聞

PLG／勇士殺手！獵鷹洋將飛雷神連飆5分驚險護主場

本季加入PLG的台南台鋼獵鷹隊宛如成為「勇士殺手」，今天本季第4度迎戰台北富邦勇士，最多15分領先雖在第四節末被1分超前...

TPBL／林韋翰終於復出！特攻沒慶祝行情不敵海神20記三分彈

幫助新北中信特攻隊奪下T1聯盟2022到23賽季總冠軍的「後場魔術師」林韋翰，今天終於迎接TPBL生涯首戰，但第四節休息...

TPBL／李愷諺感謝敵隊球迷嘲諷 成為反撲動力

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王今天客場出戰攻城獅，上演最多22分落後的逆轉秀，休息18天復出的後衛李愷諺，靠著出...

PLG／不急著復出 勇士當家球星林志傑談膝傷：每周再觀察

上季無緣PLG季後賽，台北富邦勇士隊近期再陷入低潮，連同今天87：91敗給台南台鋼獵鷹隊，近5戰只拿1勝，近4戰當家球星...

TPBL／新洋將兩天狂轟85分不夠！攻城獅浪費22分領先 慘遭國王逆轉

昨天來台第一戰就狂轟41分改寫TPBL聯盟單場最高分紀錄，新竹御嵿攻城獅新洋將努利今天繼續飆分，今天碰聯盟龍頭新北國王隊...

籃球／⼩學體總啟動關懷偏鄉巡迴列⾞ 中華男籃主帥圖奇寒冬送暖

中華⺠國國⺠⼩學體育總會昨天（18⽇）舉辦「關懷偏鄉巡迴列⾞」，由理事長陳煥修邀請中華男籃隊總教練圖奇率領能仁家商籃球隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。