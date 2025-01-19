PLG／不急著復出 勇士當家球星林志傑談膝傷：每周再觀察

上季無緣PLG季後賽，台北富邦勇士隊近期再陷入低潮，連同今天87：91敗給台南台鋼獵鷹隊，近5戰只拿1勝，近4戰當家球星「野獸」林志傑更因傷缺席，最快可能3月才會回歸。

42歲的林志傑上月29日碰桃園璞園領航猿狂轟本季新高28分外帶11籃板，但卻傷了右膝，接續4場比賽都沒再上陣，今天也只穿便服現身獵鷹主場成功大學中正堂，不過在高鐵站準備北返時仍吸引許多球迷索取合照和簽名。

林志傑提到，膝蓋仍在復原中，目前處於每周觀察狀態，加上球隊二月只有一場比賽，不會操之過急，會聽取醫生建議再回到球場。

勇士執行教練吳永仁表示，「傑哥」已經有進行跑動訓練，但還沒做充足對抗，會等過完年再做身體對抗訓練。

今天是勇士農曆年前後一場比賽，球隊雖從15分落後到第四節讀秒階段1分超前，但讓獵鷹洋將飛雷神連拿5分下錯過勝利，目前6勝8敗戰績僅優於墊底的高雄鋼鐵人隊。

吳永仁不諱言，原本目標今天回到5成勝率，可惜沒如願，但也要給年輕球員肯定，「下半場有跳出來，讓我覺得有成長、進步的一場比賽，雖然輸了但我覺得我們有學到一些東西，回去做些改進，看能不能追上前兩名。」

勇士今年碰獵鷹4戰輸了3場，吳永仁認為獵鷹給的身體強度很高，今天也有和球員強調對手會給予高強度的防守，「今天不論防守態度和策略執行都還可以，讓獵鷹拿91分勉強還可以，最後沒處理好，不能怪球員，比較混亂的狀況下，漏了飛雷神的外線，還是要給球員肯定。」

2月因農曆年假期加上亞洲盃資格賽，勇士只有2月6日一場比賽，吳永仁目標透過下個月的賽程空檔好好準備，「關鍵會在2月調整和迎接3月的7場，看能不能把球隊狀況拉起來。」