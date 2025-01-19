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TPBL／新洋將兩天狂轟85分不夠！攻城獅浪費22分領先 慘遭國王逆轉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
攻城獅新洋將努利再轟破聯盟單場得分紀錄。圖／攻城獅提供
攻城獅新洋將努利再轟破聯盟單場得分紀錄。圖／攻城獅提供

昨天來台第一戰就狂轟41分改寫TPBL聯盟單場最高分紀錄，新竹御嵿攻城獅新洋將努利今天繼續飆分，今天碰聯盟龍頭新北國王隊上半場就轟下26分，助隊取得最多22分領先，但攻城獅沒能守成，下半場僅拿40分，就算努利再轟44分寫下新紀錄，勝利卻是由國王以114：106帶走，讓努利賽後難掩落寞。

努利第一節就攻下12分，助隊取得38：24領先；第二節高國豪和克拉聯手拿下11分，助攻城獅打出12：5攻勢，領先擴大到50：29，最多領先達到66：44，半場打完也握有66：47優勢。

攻城獅上半場三分球22投12中，努利一人就有7投5中演出，個人進球數已超過國王全隊的16投4中；他昨天全場得分41分破原本高雄全家海神洋將克雷格保持的39分紀錄，今天半場26分演出再度把克雷格的前兩節25分紀錄送進歷史。

國王第三節展開反撲，開節1分半就打出8：2攻勢，林書豪在媽媽見證下飆進大號三分球、迫使攻城獅喊出暫停時更振臂揮拳為自己怒吼慶祝；林書豪和林書緯兄弟單節各有7分和10分進帳，加上洋將曼尼高8分挹注，國王單節打出34：19的反撲攻勢，三節打完將差距縮小到81：85。

攻城獅射手盧冠軒第四節開節不到3分鐘連飆2記三分球，助隊打出12：1攻勢，攻城獅回到兩位數領先，但國王也回敬一波14：2猛攻，林書緯5分21秒飆進全場第3記外線更讓比數99：99追平，5分09秒國王外援桑尼完成「3分打」更讓國王全場首度取得領先。

4分56秒努利罰進個人第42分，再寫聯盟新猷，但攻城獅進攻仍當機，努利改寫最高得分後全隊僅再拿6分，讓國王打出12：6的關門攻勢，最終以114：106踢館成功。

國王後衛李愷諺回歸首戰就助隊演出逆轉勝，攻下16分的他透露教練中場進休息室很生氣，但球隊不是第一次打逆轉球，燃起鬥志下演出今天逆轉勝。

攻城獅新洋將努利再轟破聯盟單場得分紀錄。圖／攻城獅提供
攻城獅新洋將努利再轟破聯盟單場得分紀錄。圖／攻城獅提供
攻城獅新洋將努利再轟破聯盟單場得分紀錄。圖／攻城獅提供
攻城獅新洋將努利再轟破聯盟單場得分紀錄。圖／攻城獅提供

TPBL 攻城獅 新北國王 籃球

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