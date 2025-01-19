PLG／勇士殺手！獵鷹洋將飛雷神連飆5分驚險護主場

本季加入PLG的台南台鋼獵鷹隊宛如成為「勇士殺手」，今天本季第4度迎戰台北富邦勇士，最多15分領先雖在第四節末被1分超前，但洋將飛雷神先飆進超前三分球，再穩住2罰，驚險助隊以91：87取得對戰第3勝，繼續穩坐聯盟第二。

台南主場迎敵的獵鷹開賽有洋將鉑金接連攻擊禁區，個人獨拿8分助隊取得20：15領先，節末替補上陣的赤崁再連兩波籃下打進，讓獵鷹領先擴大到31：20；赤崁最後一波抓下進攻籃板後再造成勇士壓哨犯規，2罰俱中讓獵鷹帶著33：22優勢進入第二節。

獵鷹呂冠霆第二節再飆進三分球，球隊領先擴大到36：22，鉑金飆進外線後領先再到全場最大的39：24，不過勇士回敬一波14：2猛攻，差距縮小到3分；獵鷹亂流中靠谷毛唯嘉和白薩接連抄截得手發動快攻，鉑金再補籃得手，一波9：0攻勢讓領先回到兩位數，就算勇士洋將威希投進壓哨球，獵鷹半場打完仍握有55：44領先。

勇士第三節努力追分，簡廷兆上籃得手後差距縮小到68：70，但獵鷹飛雷神進球止血後，白薩和華裔球員種義仁接連飆進外線，獵鷹優勢再回到兩位數，三節打完也維持80：70領先。

周桂羽第四節領銜追分，個人前3次出手全命中，獨拿7分帶動一波10：4攻勢，差距又到4分差；賴廷恩接續外線進球追到1分差，連沒登錄的「野獸」林志傑都開心在場邊慶祝。

1分47秒沃特斯飆進三分球，勇士87：86超前比分，35.2秒飛雷神回敬外線，勇士沃特斯追平一擊沒打進、爭奪籃板時還被吹犯規，但25.3秒白薩2罰都失守；勇士接續外線嘗試失守，12.9秒飛雷神2罰俱中讓獵鷹領先到91：87，勇士接續外線出手落空，獵鷹掌握住籃板也宣告勝利到手。

鉑金攻下全場最高24分外帶10籃板，飛雷神20分、白薩19分也是贏球功臣；勇士以周桂羽21分最高，沃特斯20分，威希18分、18籃板。