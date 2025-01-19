TPBL／林韋翰終於復出！特攻沒慶祝行情不敵海神20記三分彈

幫助新北中信特攻隊奪下T1聯盟2022到23賽季總冠軍的「後場魔術師」林韋翰，今天終於迎接TPBL生涯首戰，但第四節休息下被高雄全家海神隊一波外線攻勢拉開差距，最終以91：104吞敗，讓海神帶著4連勝迎接農曆年假期。

林韋翰受膝傷影響，開季前17場比賽都缺席，今天客場出征終於迎接新聯盟首戰，首節替補出賽，特攻也打出26：18的單節攻勢，儘管半場領先縮小到49：46，第三節在一路拉鋸下仍以73：74緊咬比分。

曾經效力特攻的艾德，第四節給前東家連番重拳，兩記三分彈助隊打出一波13：3攻勢，海神的領先從三節打完的1分擴大到87：76；特攻追分時刻蘇文儒再追加外線，為海神穩住兩位數領先優勢，最終主場的海神就以13分差距留下勝利。

蘇文儒今天三分球7投5中攻下全場最高22分，前三節外線7投盡墨的艾德第四節三分球3投3中，于煥亞也有全場三分球9投6中轟下18分表現，三人合計就投進14球，加上陳懷安、唐維傑和洋將克雷格也貢獻長程砲火，海神今天轟進聯盟新紀錄20枚三分彈，以超過4成5的外線面中率射下特攻。

海神農曆年前迎接主場5連戰，第一場主場賽程以16分差輸給特攻後，回穩拉出一波4連勝，蘇文儒強調關鍵是輸給特攻後沒喪失信心，能夠強勢反彈，今天自己和于煥亞也找到外線手感，「亞哥本來前面比賽狀況沒那麼好，但他一直以來是台灣最準的射手，我們一直很相信他。」他笑說自己前幾場「滿不準」，但教練不斷鼓勵，今天也給自己很多信心，「教練希望我自信點去攻擊，不要管一兩球沒進，有更多出手，讓空間拉大一點。」

特攻以洋將德芬22分最高，奈森21分、10籃板，林韋翰回歸首戰第四節沒上陣，累積出賽13分鐘，6投2中攻下5分，傳出4助攻。