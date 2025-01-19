籃球／⼩學體總啟動關懷偏鄉巡迴列⾞ 中華男籃主帥圖奇寒冬送暖

中華⺠國國⺠⼩學體育總會昨天（18⽇）舉辦「關懷偏鄉巡迴列⾞」，由理事長陳煥修邀請中華男籃隊總教練圖奇率領能仁家商籃球隊球員代表前往新北烏來德拉楠⺠族實驗⼩學，並與當地學童進⾏趣味對抗賽，隨後也致贈校⽅50顆籃球與英⽂童書供學童使⽤。

德拉楠⺠族實驗⼩學校長梁淑媛表⽰，「非常感謝各界企業願意關注新北地區真正的原⺠學校，由於地處偏遠所以甚少受到關注，有國家隊教練願意不辭路途遙遠帶著物資前來指導學⽣推廣籃球技術甚是欣慰也相當感動，也希望外界持續關注偏鄉學校的發展。」

陳煥修表⽰，⼩學體總經營團隊與各個球團同⼼協⼒⽀持回饋計劃，每年帶領能仁家商籃球隊深入全台各地包含離島進⾏公益關懷活動已是⼩學體總每年固定⾏程，為青少年提供未來發展的機會和資源，同時結合⺠間企業透過與青少年間的夥伴關係，並回饋社區需求，關懷更多需要被關⼼的青年學⼦。

在梁淑媛安排下，圖奇體驗了台灣原住⺠的傳統射箭技能，也學習種香菇，令圖奇總教練⼤感新奇。他對於台灣原住⺠的⼀切傳統風俗⺠情感到相當有趣，即便過去在義⼤利經常從事關懷青少年的公益活動，但對於台灣的原住⺠⽂化還是倍感親切。

圖奇認為台灣的⼩朋友雖然在籃球運動的先天體型條件不如歐美國家，不過對於他們的學習熱情與毅⼒令他印象深刻，尤其是原住⺠⼩朋友活潑開朗的個性也令他感到沒有距離感。

能仁家商籃球隊總教練李正豪表⽰，⼩學體總每年都會邀請他們⼀起做公益，這次率領隊長傅雋堯、林⼦平、蔡秉諺三位球員深入偏鄉，雖然路途遙遠但他們看到⼩朋友開⼼的笑容就值得了，⽽且原住⺠⼩朋友的學習能⼒很快，個性也很容易相處，所以在教學過程總是充滿歡笑。