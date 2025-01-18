TPBL／首秀就獲全場球迷歡呼 努利坦言不知發生什麼事

新竹御嵿攻城獅新任洋將努利今天進行加盟首秀，就砍下破聯盟紀錄的41分並幫助球隊終止5連敗，比賽中全場球迷也一度高呼他的名字為他加油，賽後在被問及此事時，剛來台才5天的努利坦言，當下並不知道發生什麼事情。

近期苦吞5連敗的攻城獅，在本周簽下年僅24歲的新洋將努利，成為隊史最年輕的洋將，而來台的首場比賽他就展現在進攻端的主宰力，全場猛轟41分，改寫今天下午海神洋將克雷格剛創下的39分聯盟單場得分紀錄。

對於努利來台首戰就打出猶如救世主的表現，攻城獅球迷也不吝嗇給予支持，在比賽中一度全場高呼努利的名字，為他加油打氣，賽後再被問到此事時他則笑著說：「其實當下我有點不知道是什麼狀況，但這感覺真的不錯，希望接下來也能夠幫助球隊繼續取勝。」

努利也透露，在高中的最後一場比賽曾經單場拿下過63分，是他生涯至今單場最高得分，今天能夠有破紀錄的表現也必須歸功於隊友，「他們在適當位置找到我，希望透過這次的磨合，尋求更多勝利。」

除了努利表現搶眼外，攻城獅選秀榜眼蔡宸綱也打出菜鳥年代表作，單場投進2顆三分球拿下12分，另外有5籃板、3抄截演出，獲得總教練威森讚賞，「從加入球隊的第一天就知道他的重要性，尤其他在攻守兩端都不怕的心態我很喜歡，隊中老將和洋將都會幫助帶他成長，他的心態非常棒，我們都非常支持和相信他，幫他找到在隊中的定位。」

蔡宸綱也說：「感謝不管球隊還是教練、學長都給我信心，剛來時會緊張害怕做錯，也會很自責，但他們都告訴我是個菜鳥不用擔那麼多責任，只要展現自己能力，有空檔就出手，盡量做對的事情，這樣就會有好的表現。」