TPBL／真的找到救星 攻城獅新洋將努利首秀41分止5連敗

近期苦吞5連敗的新竹御嵿攻城獅，在本周補進新洋將努利，他也於加盟的首場比賽就狂砍破聯盟紀錄的41分，補上攻城獅進攻火力不足的缺口，幫助攻城獅在主場以117：105擊敗台北台新戰神，終止近期的5連敗。

本賽季戰績墊底的攻城獅，開季後在教練團與洋將陣容上不斷異動尋求突破，而本周也簽下隊史最年輕的洋將、年僅24歲的努利，而加盟後的首場比賽努利就證明實力，他在今天於主場迎戰戰神的比賽中，全場出手27次命中12球，另外加上罰球18次出手14次，拿下41分，改寫今天下午由海神洋將克雷格創下的39分聯盟最高得分。

不僅新洋將努利表現搶眼，近期手感火燙的盧冠軒，也在今天的比賽中再度投進3顆三分球，拿下23分，也是個人連續兩戰得分突破20分，連續4場比賽得分上雙，至於選秀榜眼蔡宸綱也打出菜鳥年代表作，單場投進2顆三分球拿下12分，另外有5籃板、3抄截演出。

而今天來訪的戰神，則有3人得分上20分，其中包括米勒28分，王律翔則是砍進4顆三分球拿下20分，其中有13分集中在第四節，幫助一度落後到22分的戰神一度追到個位數差距，但最終戰神還是以12分差距吞下2連敗，至於攻城獅則是終止5連敗。

對於來台5天就改寫聯盟單場得分紀錄，還幫助攻城獅終止連敗，努利賽後表示，自己最大的目標就是幫助球隊取勝，今天只是剛好能把握住出手機會，相較於個人表現，更重要的是幫助球隊取勝，「我很愛這邊，包括球迷和這座城市都讓人感到驚喜，食物也很棒，接下來我也會努力幫助球隊取勝。」