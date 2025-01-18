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TPBL／克雷格坦言融入佳 海神教頭讚邱子軒將愈來愈好

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
邱子軒復出第三場比賽就攻下16分。圖／TPBL提供
邱子軒復出第三場比賽就攻下16分。圖／TPBL提供

高雄全家海神隊今天在主場迎戰福爾摩沙夢想家隊，在上半場一路落後的情況下，下半場由邱子軒、克雷格領軍逆轉戰局，對於兩人在近期歸隊與加入，總教練費雪坦言儘管仍在尋找陣容上的最佳組合，但兩人今天的貢獻無疑是贏球兩大關鍵。

海神日前因為陣容的不穩定一度苦吞4連敗，不過隨著克雷格的加入以及邱子軒傷癒復出，也讓球隊可用之兵增加，甚至在陣容輪替上有更多選擇，在今天與夢想家之戰，儘管戰況拉鋸，但海神共13人有出賽紀錄，且全隊沒有人出賽超過35分鐘，最終還是靠著從板凳出發的邱子軒與克雷格分別攻下16分與39分逆轉勝出。

談到球隊近期的陣容變動，海神總教練費雪直言，儘管還沒有一個固定的組合，但今天邱子軒在場上確實掌控的不錯，加上克雷格也有很好發揮，讓場上空間拉得相當開，其他球員也都站出來，全隊都有所發揮。

對於邱子軒在傷癒復出後的第3場比賽就投進4顆三分球拿下16分外帶5助攻表現，費雪直言，在來台前就看過邱子軒打球的影片，知道他是一名能有貢獻的球員，「但球團有些規劃，我們希望他慢慢來，所以還是有上場時間限制，這些限制是希望他慢慢來找回自信，讓他知道心理和身理層面都是好的，慢慢會拉長時間，也相信他表現會愈來愈好」

至於本月才加盟的克雷格，今天拿下39分則是改寫聯盟單場得分紀錄，他也透露與球隊的融入相當好，「每天大家都很投入在練習，我感到非常開心，也很容易可以融入這個新環境和其他球員，不管是球員還是教練團大家都很開心，我來到這邊責任也比較大，要學著怎麼帶領大家。」

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