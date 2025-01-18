TPBL／克雷格39分破聯盟紀錄 海神逆轉夢想家收3連勝

近期同樣拉出2連勝的高雄全家海神與福爾摩沙夢想家今天在高雄巨蛋交鋒，其中在上半場一路落後的地主海神，靠著第三節末段由邱子軒、于煥亞連續砍進4顆三分球成功逆轉，加上洋將克雷格全場39分，其中10分還集中在第四節，最終海神就以105：95逆轉夢想家，收下3連勝。

海神近期在新洋將克雷格逐漸融入球隊的情況下，擺脫前陣子的連敗低潮，今天於主場迎戰第2名的夢想家，海神在前三節陷入苦戰，夢想家在首節就外線火力全開，林俊吉、貝奇、吳家駿合計投進5記三分球，幫助夢想家單節拿下30分，取得8分領先。

不過第一節後段夢想家洋將霍爾曼發生扭傷退場的意外，加上第二節海神洋將克雷格扮演救火隊，從替補出發的他出手5次命中4球，加上罰球4罰4中，個人單節進帳13分，幫助海神將差距稍稍縮小到5分，上半場打完克雷格已經攻下25分改寫聯盟紀錄。

易籃後海神持續展開反撲，先是胡瓏貿在攻守兩端挺身而出，再加上替補上陣的邱子軒在該節後段一度連續飆進3顆三分球幫助海神逆轉戰局，于煥亞更在該節倒數階段投進海神單節的第5顆三分球，幫助海神三節打完反倒取得4分領先。

末節夢想家雖然試圖反撲，但克雷格在關鍵時刻再度接管戰局，他單節投進兩顆三分球拿下10分，加上艾德也在比賽最後2分鐘補上一記致命冷箭，最終海神就以10分差距收下3連勝，並將與夢想家的勝差追近到2場。

海神今天以克雷格拿下39分最佳也創聯盟單場得分紀錄，傷癒復出後手感持續加溫的邱子軒則投進4顆三分球拿下16分、5助攻，夢想家則以貝奇投進5顆三分球攻下24分最佳，馬建豪、林俊吉皆拿下15分，不過霍爾曼的傷退對於以傷兵滿營的夢想家來說無疑又是一次打擊。