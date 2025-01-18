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UBA／台藝大、黎明搭上八強末班車 萬能、文化確定降級

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台藝大與黎明攜手搭上八強末班車。圖／大專體總提供
台藝大與黎明攜手搭上八強末班車。圖／大專體總提供

UBA公開男一級預賽第四階段今天進入倒數第二天賽程，其中僅剩2席的八強門票也在今天確定，在台藝大與黎明學院雙雙取勝的情況下，最終也由兩校搭上晉級八強末班車，至於義守雖然贏球，但在對戰屈居劣勢的情況下，最終則是無緣晉級。

UBA預賽進入最後兩天賽程，在政大、健行、國體大、輔大、台師大與虎尾科大率先搶下前6個八強名額後，最後2張門票則由台藝大、黎明與義守爭奪，其中又以戰績落後的義守居於劣勢，不僅最後兩場比賽都必須贏球，還必須要祈禱台藝大與黎明輸球。

而今天率先登場的就是沒有輸球空間的義守，在出戰文化大學的賽事中，義守首節就火力全開攻下32分，並取得12分領先優勢，上半場打完義守也攻下高水準的54分，並保有17分領先優勢，最終義守也在全隊6人得分上雙下，以95：73擊退文化，保住晉級一線生機。

不過隨後登場的黎明與台藝大，分別對上萬能科大與高師大，都在上半場就取得大幅領先，其中台藝大出戰在文化輸球後已經確定保級的高師大，在4人得分上雙下，以72：52擊敗高師大，也收下8強門票。

至於黎明則是在與萬能科大之戰以94：63擊敗萬能科大，搭上晉級末班車，至於輸球的萬能則是與文化、北市大和世新確定降級，下季將從二級打起。

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