B聯賽／阿巴西、游艾喆、曾祥鈞入選亞洲明星隊 今與日本明日之星交手
日本職籃B.LEAGUE明星賽今明兩天登場，台灣好手阿巴西、游艾喆和曾祥鈞皆入選亞洲明星隊，今天3人將作為隊友一起出賽，游艾喆還將參加技術挑戰賽。
阿巴西上季效力T1聯盟中信特攻隊，本季轉戰秋田喜悅隊，明星賽前阿巴西出賽30場，其中21場先發，平均得到9.3分1.3助攻及0.9抄截。
游艾喆畢業於國立政治大學，本季加盟上屆B2冠軍滋賀湖泊隊，明星賽前游艾喆出賽27場，其中15場先發，平均拿下5.5分3.5助攻及1.1抄截。游艾喆不只會打明星賽，還要參加技術挑戰賽。
曾祥鈞上季效力PLG富邦勇士隊，本季加盟名古屋戰鷹隊，明星賽前出賽26場，只有2場先發，平均獲得1.7分2籃板。
B聯賽明星賽今天在千葉LALA Arena登場，有技術挑戰賽、灌籃大賽、三分球大賽和亞洲明星隊與日本明日之星隊對抗賽。B聯賽官方Youtube頻道有提供轉播，對抗賽在台灣時間今天下午3點登場。明天才是重頭戲日本明星對抗賽。
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