快訊

影╱史上首次拍到！他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

千人狂奔進場要吃夜市王！夢時代廣場塞爆看不到盡頭

無路可退還是誇大病情？ 趙露思25日成都復工引揣測

B聯賽／阿巴西、游艾喆、曾祥鈞入選亞洲明星隊 今與日本明日之星交手

聯合新聞網／ 綜合報導
阿巴西(左)、游艾喆(中)、曾祥鈞(右)。 截圖自自B聯賽IG
阿巴西(左)、游艾喆(中)、曾祥鈞(右)。 截圖自自B聯賽IG

日本職籃B.LEAGUE明星賽今明兩天登場，台灣好手阿巴西游艾喆曾祥鈞皆入選亞洲明星隊，今天3人將作為隊友一起出賽，游艾喆還將參加技術挑戰賽。

阿巴西上季效力T1聯盟中信特攻隊，本季轉戰秋田喜悅隊，明星賽前阿巴西出賽30場，其中21場先發，平均得到9.3分1.3助攻及0.9抄截。

游艾喆畢業於國立政治大學，本季加盟上屆B2冠軍滋賀湖泊隊，明星賽前游艾喆出賽27場，其中15場先發，平均拿下5.5分3.5助攻及1.1抄截。游艾喆不只會打明星賽，還要參加技術挑戰賽。

曾祥鈞上季效力PLG富邦勇士隊，本季加盟名古屋戰鷹隊，明星賽前出賽26場，只有2場先發，平均獲得1.7分2籃板。

B聯賽明星賽今天在千葉LALA Arena登場，有技術挑戰賽、灌籃大賽、三分球大賽和亞洲明星隊與日本明日之星隊對抗賽。B聯賽官方Youtube頻道有提供轉播，對抗賽在台灣時間今天下午3點登場。明天才是重頭戲日本明星對抗賽。

曾祥鈞 游艾喆 阿巴西

相關新聞

B聯賽／阿巴西、游艾喆、曾祥鈞入選亞洲明星隊 今與日本明日之星交手

日本職籃B.LEAGUE明星賽今明兩天登場，台灣好手阿巴西、游艾喆和曾祥鈞皆入選亞洲明星隊，今天3人將作為隊友一起出賽，游艾喆還將參加技術挑戰賽。 阿巴西上季效力T1聯盟中信特攻隊，本季轉戰秋田

UBA／史魯齊22分領軍 黎明克義守差1步晉級8強

113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第四階段，今天攸關最後一席8強門票的賽事，上季二級冠軍黎明在史魯齊全...

PLG／盧峻翔登基得分王 領航猿37分血洗鋼鐵人

桃園璞園領航猿當家球星盧峻翔前一場已成PLG史上並列得分王，今天碰高雄鋼鐵人的比賽，開賽第一次切入就得手，只花15秒就成...

UBA／政大主場奪37連勝 198長人倒地虛驚

今年尋求UBA公開男一級5連霸的衛冕軍政治大學，今天主場以112：93擊敗義守大學，開季12連勝、跨季38連勝入袋，不過...

UBA／健行扭轉落後20分劣勢 轉學前鋒目標斷政大連勝

第一節落後20分，健行科大眼看連勝拉緊報，第二節馬上倒贏台藝大21分，終場以100：75收下113學年UBA公開男一級預...

UBA／選秀前拚身價 台師大林韋愷狂轟53分寫新猷

113學年UBA公開男一級預賽最後階段今天點燃戰火，台師大林韋愷首戰碰萬能科大就想下新猷，他出賽35分鐘狂轟53分，超越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。