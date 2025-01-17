UBA／史魯齊22分領軍 黎明克義守差1步晉級8強

113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第四階段，今天攸關最後一席8強門票的賽事，上季二級冠軍黎明在史魯齊全場22分領軍下，以93：80擊敗義守，只要再贏一場或是義守再輸一場，就確定今年男子組8強席次。

黎明今天在與義守的關鍵戰中團隊共5人得分上雙，其中以史魯齊22分、7籃板表現最佳，大一菜鳥「雙衛」田曜樂三分球4投中2拿12分、7籃板、9助攻、3抄截，王正睿12分、2助攻、3抄截，簡士凱13分、外籍生加百力10分。

對於球隊從二級晉升後如今將有機會叩關一關8強，總教練吳建龍說：「我們是二級上來的球隊，有機會搶晉8強確實不容易，而這緣於季初有他隊教練評估，黎明具有晉級的潛力，我們試著自我挑戰，也真的走到這一步，儘管還要再拿1勝，一旦如願晉8強，多了複賽7場可打，我們會很珍惜，但平常心看待，尋求再自我突破。」

談到今天依然扮贏球關鍵角色的隊長史魯齊，吳建龍表示，本階段這4戰很重要，所以把史魯齊從三號拉回禁區，讓他多扛些內線攻防，且從板凳出發，算是收效，更重要是他得再多帶「雙衛」，幫助兩學弟更快成長。

史魯齊則回應，「扛三、四號都OK，替補上場也OK，雖已大致可晉級，但最後兩場球依然要拚，即靠自己贏球晉八強。雖是第一次跟兩學弟搭配，但默契無礙，他們都很有才華，個人能力也強，但如同教練所說，多了個人、少了團隊，都是接下來要再鞭策的，但兩人的表現比我預期好很多，要打分數，滿分如是10分，我不吝給8分。」

義守輸掉這關鍵一役，累計6勝7敗，8強雖還未完全絕望，但難度超高，除最後兩戰得連贏文化、台藝大，更得指望黎明2連敗給萬能、中原。另外，黎明贏義守後，自己今天還未晉級，卻也先幫助虎科晉級到8強賽。