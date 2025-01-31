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「大物」劉丞勳 雙職籃緊盯

聯合報／ 記者劉肇育／專題報導
健行科大劉丞勳本學年打出職籃即戰力的表現，可望成為今年選秀大物。圖／大專體總提供
健行科大劉丞勳本學年打出職籃即戰力的表現，可望成為今年選秀大物。圖／大專體總提供

在國內職籃球隊人手漸趨飽和的情況下，今年UBA大專籃球聯賽仍有不少好手可望投入選秀會，健行科大劉丞勳就被認為是職籃即戰力球員，但球評吳敏賢認為，今年職籃球隊在選秀上可能更趨保守，大專球員的思維也必須有所改變。

去年國內職籃維持雙聯盟並行，加上老牌的SBL，三場選秀會扣除外籍生後，共計有廿位大專本土球員獲選，熱度已經不若以往，今年在選秀條件可能變得更嚴苛，仍有不少大專好手躍躍欲試。

劉丞勳去年原有機會參加選秀並獲選，最終決定再留校一年磨練身手，今年展現更為全能的球風後，無疑將是雙職籃爭搶的人才。球評張正邦說：「劉丞勳是大專第一人，不論是帶領球隊能力的領袖氣質、閱讀球場能力都是最好球員，且一上場就能爆量得分，得分方式也很多元，沒什麼方法能擋住他，已經是職業賽可以用的側翼好手。」

台師大今年三名大四球員林韋愷、魏芃禾、曾信武在UBA賽場上都有亮眼表現，也被認為將吸引到選秀目光；張正邦認為，林韋愷雖然得分爆發力佳但起伏較大，加上受到身高限制，勢必要往得分後衛發展，魏芃禾將以去年被海神隊選入的哥哥魏莨哲作為模板，曾信武儘管有不錯的身高與外線出手能力，但移動速度偏慢，三名球員都有需要增強的地方。

國體大廖偉皓增加外線出手比例，穩定度也有所提升，黃偉程展現不錯的傳球意識，加上身高超過一九○公分，將為選秀加分；除了前段班隊伍外，義守大學余翔平、王正文，台體大羅楷翔，虎尾科大王鈞聖都有機會投入選秀並獲得關注。

至於政大大三雙星宋昕澔、吳志鍇和台藝大大四的喬納森可能選擇留在UBA多打一年。

國內職籃球隊在過去幾年補強後幾乎人手充足，吳敏賢表示，大專球員除非已具備即戰力身手，或是具有未來性的潛力和身材，想讓職業球團在選秀會拋出橄欖枝的難度只會逐年增加。

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