UBA／健行大補強 政大警戒

UBA大專籃球聯賽八強複賽將在農曆年後於板橋體育館與新竹市立體育館開打，今年公開男一級預賽階段，除了衛冕軍政治大學、過去兩年亞軍健行科大持續獨領風騷外，以全本土陣容應戰的國立體大也靠著「鋒線海」優勢打出亮眼佳績，球評張正邦、吳敏賢都認為，這三校將是前進四強的熱門球隊。

UBA本學年外籍生改為僅能同時一人上場，加上昔日強權世新大學重組，釋出多名好手轉戰其他一級球隊，讓男子組戰力版圖出現重新劃分的局面；上學年完成四連霸的政大，今年少了主控游艾喆，儘管預賽階段依舊大殺四方，但在兩大主力宋昕澔、吳志鍇都面臨轉型問題的情況下，新陣容磨合仍有隱憂。

張正邦表示，政大今年少了游艾喆後，宋昕澔轉型控球，不過控場能力與游艾喆有落差，更大隱憂可能是防守，本學年預賽階段平均失分表現就不若以往。

健行本學年陣容也大幅換血，共補進七名轉學生，且全數都是即戰力，加上成為UBA公開男一級歷史得分王的劉丞勳展現更成熟的球技與領導力；健行在預賽階段本土球員的表現甚至壓過政大，尤其過去幾乎就都採取單外籍生的作戰策略，讓他們在制度變革後幾乎是最無縫接軌的球隊。

吳敏賢指出，健行今年在曾睦軒、陳威宇、廖本謙加入後，可說是吞下一顆「大補丸」，補上過去較為缺乏的鋒線戰力，本土戰力不會比政大差，如果真槍實彈交手，健行還有機會取得「六四波」。

除了雙強持續鼎立外，兩位球評也認為國體大今年將成為第三支搶下四強門票的隊伍，在主控陳力生、鋒線好手陳冠中挑戰更高層級舞台後，靠著張祐偉、郭嘉安、胡晉豪、廖偉皓、黃偉程組成本土鋒線海，搭配上優異的團隊防守能力，讓他們擁有與雙強一戰的本錢。

此外，輔仁大學、台師大今年也被看好有實力爭搶重返小巨蛋四強賽舞台的門票，輔大雖然無大四球員坐鎮，但外籍生凱德爾更加融入球隊，林哲宇、李盛新加入後產生良好化學效應，相較於大四和大一球員作為主力且採取精兵政策的台師大，可用之兵將更勝一籌，有望繼一○八學年度後再度挺進四強。