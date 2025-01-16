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PLG／盧峻翔登基得分王 領航猿37分血洗鋼鐵人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
盧峻翔（中）手拿PLG得分王紀念球，與教練卡米諾斯（右）和聯盟副會長陳建州一同合影。圖／領航猿提供
盧峻翔（中）手拿PLG得分王紀念球，與教練卡米諾斯（右）和聯盟副會長陳建州一同合影。圖／領航猿提供

桃園璞園領航猿當家球星盧峻翔前一場已成PLG史上並列得分王，今天碰高雄鋼鐵人的比賽，開賽第一次切入就得手，只花15秒就成為聯盟史上得分王，在主場球迷見證下締造新猷；他的紀錄夜領航猿火力全開，上半場領先就達34分，最終寫下114：77大勝。

盧峻翔5日碰鋼鐵人攻下13分，生涯PLG得分累積到1749分，追平「阿美戰士」楊敬敏，並列聯盟得分王，今天再碰鋼鐵人第一次切入就得手，開賽才15秒就成為聯盟新任得分王，比賽也暫停舉行慶祝儀式，讓盧峻翔享受特別時刻。

PLG只打4季就登頂聯盟得分王，盧峻翔笑說：「卡總（卡米諾斯）說，把這紀錄快一點拿下，第一球就破紀錄，讓比賽正常開始。」27歲的他笑說自己漸漸有「學長」的感覺，感謝現場球迷和媒體們的支持，最後也和大家祝福「新年快樂」。

身為聯盟龍頭的領航猿，回到主場沒在客氣，李家慷首節三分球3投3中攻下11分，洋將布依德8分、10籃板，首節就取得34：13優勢，第二節盧峻翔再灌進11分，半場領先已擴大到62：28。

上半場三分球14投僅1中的鋼鐵人，第三節找回準星，單節三分球10投5中攻下30分，一節得分就超過上半場，但仍陷入58：94落後。領航猿第四節也維持優勢，最終就以114：77賞給鋼鐵人4連敗。

領航猿本土今天發揮出色，李家慷和盧峻翔各有24分和22分，布依德18分、13籃板；鋼鐵人以洋將喬迪26分、22籃板最佳，劉承彥和高偉綸各12分。

領航猿當家球星盧峻翔（左）切入得手，成為聯盟得分王。圖／領航猿提供
領航猿當家球星盧峻翔（左）切入得手，成為聯盟得分王。圖／領航猿提供
盧峻翔拿著PLG得分王紀念球和球迷致意。圖／領航猿提供
盧峻翔拿著PLG得分王紀念球和球迷致意。圖／領航猿提供

籃球

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