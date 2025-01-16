UBA／政大主場奪37連勝 198長人倒地虛驚

今年尋求UBA公開男一級5連霸的衛冕軍政治大學，今天主場以112：93擊敗義守大學，開季12連勝、跨季38連勝入袋，不過198公分大一長人張奇恩第三節衝撞後倒地，被擔架抬下場，所幸應無大礙，虛驚一場。

張奇恩第三節4分43秒和義守碩士班的王正文相撞，張奇恩倒地撞到後腦後躺在場上無法起身，比賽一度中斷，被擔架抬下場後再沒上陣。政大教頭陳子威賽後提到，張奇恩畢竟是撞到後腦勺，擔心有腦震盪疑慮，「先觀察，不急著讓他上場，後面他覺得OK的話，應該沒問題。」

UBA預賽今天展開預賽最後階段，政大回到主場迎敵，首場就和義守上演飆分大戰，首節政大31：28領先，第二節又有27分進帳，但三節雖被義守追近比數，第四節宋昕澔外線領軍下再拉開差距；最後3分13秒宋昕澔飆進底角三分球，政大得分剛好破百，最終就以112：93迎接勝利。

雖順利奪勝，陳子威對今天失分十分不滿意，「被得93分不及格，不過這就是義守球風，後面還會遇到同類型的健行，要做好準備。」他強調最後4戰都是碰傳統強隊，「沒一隊好打」，細節要做得更到位。

政大4連霸班底游艾喆、王凱裕和莫巴耶等主力都畢業，本階段預賽最終戰將是新陣容第一次和健行交手，陳子威形容「走一步算一步」，不確定現階段陣容和健行、國體大等傳統強隊差距多少，全隊乃至政大師生都十分期待主場和健行的交手。