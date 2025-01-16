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UBA／健行扭轉落後20分劣勢 轉學前鋒目標斷政大連勝

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
轉學到健行科大的廖本謙首度回到政大出賽。圖／大專體總提供
轉學到健行科大的廖本謙首度回到政大出賽。圖／大專體總提供

第一節落後20分，健行科大眼看連勝拉緊報，第二節馬上倒贏台藝大21分，終場以100：75收下113學年UBA公開男一級預賽12連勝，身為半個「地主」的前鋒廖本謙自信說，雖然第一節輸20分「嚇到」，但知道球隊實力在哪，「有能力一節贏回來」，期待周日壓軸戰和前東家政治大學的對決。

廖本謙上季還是政大4連霸成員，113學年轉學到健行，預賽最終階段在政大和輔仁大學兩地開打，健行今天到政大出賽，廖本謙另類「回娘家」，他笑說對一切都很熟悉，但也因太亢奮，剛開賽沒能打出平常水準。

「前隊友、前教練在旁邊看，自己沒能冷靜下來。」廖本謙提到，一陣子沒比賽，今天全隊第一節都不在狀況內，第二節才找回感覺，還好「慢熱」狀況不是發生在預賽最終戰和政大的對決。

政大好手如雲，廖本謙轉學到健行尋找舞台，他不諱言換環境最大改變就是攻擊端得到發揮，「教練給我很大進攻空間，防守本還就是我擅長的，這裡給我很大進攻自由。」今天攻下7分的他直白說，期待預賽最終戰，目標斬斷政大跨季連勝，「這是必須要的！」

以全勝戰績進入預賽最終階段的健行，今天開賽就一路挨打，台藝大開賽在喬納森「3分打」獨拿6分下打出15：3猛攻，首節打完更握有36：16的絕對優勢；第二節健行馬上回敬15：0猛攻，單節35分進帳下反以51：50領先進入下半場。

第三節健行又打出17：1的開節攻勢，加上廖本謙投進壓哨球，三節打完領先擴大到77：62，最終以100：75迎接12連勝。

健行教練劉孟竹提到，第一節亂流除了台藝大進攻成功率高，自家防守不夠專注，出現太多漏洞，第二節調整後回到軌道，預賽最後3場希望磨出更多可用之兵，為強度更高的8強賽累積更深厚的戰力，朝「突破前兩年」的亞軍成績目標邁進。

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