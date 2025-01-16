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UBA／選秀前拚身價 台師大林韋愷狂轟53分寫新猷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台師大林韋愷單場轟下53分，寫下UBA新紀錄。圖／大專體傯提供
台師大林韋愷單場轟下53分，寫下UBA新紀錄。圖／大專體傯提供

113學年UBA公開男一級預賽最後階段今天點燃戰火，台師大林韋愷首戰碰萬能科大就想下新猷，他出賽35分鐘狂轟53分，超越111學年隊友彭柏樺和台藝大阿拉薩的單場51分，除助隊以116：66大勝，第9勝入袋，也成為94學年UBA和SBL切割後的單場最高分球員。

94學年還沒切割前，代表台北科大的「男模」呂政儒對上世新大學轟下57分，57分也是迄今UBA男子最高得分。

111學年，彭柏樺預賽對上德霖科大轟下51分，阿拉薩預賽對僑光科大同樣攻下51分，雙雙寫下UBA公開男子組單場突破50分紀錄，今天林韋愷再推進紀錄，他全場33投19中，包含11投5中的三分球，加上12罰中10，狂轟53分寫下個人新高，也改寫切割後的單場最高得分。

今年大四的林韋愷，上季就有單場44分的飆分演出，今天光是一人得分就快和萬能科大抗衡，加上隊友莊杰閎18分、廖子程14分挹注，台師大第三節打下33：12攻勢甩開萬能糾纏，決勝節再打出30：10的單節攻勢，預賽最後階段第一戰就寫下50分大勝，寫下球隊本季最大勝分差。

台師大林韋愷單場轟下53分，寫下UBA新紀錄。圖／大專體傯提供
台師大林韋愷單場轟下53分，寫下UBA新紀錄。圖／大專體傯提供

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