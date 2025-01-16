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籃球／謝銘駿入圍麥當勞全明星賽 高中教頭陳定杰與有榮焉

中央社／ 台北16日電
曾拿下高中籃球聯賽冠軍賽MVP的謝銘駿，光復高中畢業後旅美，入圍今年麥當勞全明星賽大名單。 聯合報系資料照
曾拿下高中籃球聯賽冠軍賽MVP的謝銘駿，光復高中畢業後旅美，入圍今年麥當勞全明星賽大名單。 聯合報系資料照

曾拿下高中籃球聯賽冠軍賽MVP的謝銘駿，光復高中畢業後旅美，入圍今年麥當勞全明星賽大名單。光復總教練陳定杰說，謝銘駿曾因想打電動而想放棄籃球，能夠入圍讓他與有榮焉。

麥當勞高中全明星賽是美國高中籃球的年度盛事，包括魔術強森（Magic Johnson）、喬丹（MichaelJordan）、布萊恩（Kobe Bryant）在內，不少籃球巨星都參加過，官方今天公布今年入圍大名單，就讀佛羅里達州奧蘭多1所預校的謝銘駿的名字出現在其中，成為繼台美混血的賀博後，再有台灣球員入圍，但這只是入圍階段，最終正式24人名單預計將於月底前公布。

謝銘駿來自乙組桃園建國國中，國中最後一年才接觸正規的籃球訓練，高中時就讀新竹市光復高中，擔任前鋒的他，為球隊奪得2座高中籃球聯賽（HBL）金盃，還曾獲新人王以及111年學年度HBL冠軍賽最有價值球員（MVP）殊榮。

光復高中總教練陳定杰接受中央社訪問時表示，謝銘駿一路打來，很不簡單，也並非一開始就想要當籃球員。

回憶起謝銘駿剛升高中的暑假，陳定杰表示，熱愛電玩的謝銘駿，當時白天打球，晚上就回家打電動，在那年暑假最後2週告訴他，覺得練球很累，想回桃園，後來謝銘駿父親添購新台幣10萬元電腦，才打消謝銘駿離隊的念頭。

謝銘駿第2次出現離隊的想法是在高一獲得新人王後，原因也與想打電動有關。陳定杰指出，當時學校整個輔導機制動起來，才留住謝銘駿，後來他常拿這件事虧謝銘駿，「謝銘駿也常常講說，如果他打電玩，或許也是國手」。

雖然謝銘駿目前只是入圍大名單，陳定杰認為，已經感到很欣慰，並覺得與有榮焉，無論最終有沒有入選正式名單，對於光復高中而言都是肯定。

HBL 籃球

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